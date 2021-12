강성범, 尹 선대위 참여한 윤희숙에 "반성하는 액션이라도 해라"

"의원직 내려놓은 지 3개월도 안 됐는데 정치 참여"

[아시아경제 임주형 기자] 코미디언 강성범이 윤희숙 전 국민의힘 의원을 향해 비판을 쏟아냈다. 부동산 관련 의혹으로 인해 스스로 직을 내려놓은 뒤, 불과 3개월이 채 지나지 않아 '정치 참여'를 선언하는 것은 염치없는 행동이라는 지적이다.

강성범은 13일 자신의 유튜브 채널 '강성범TV'에 '윤희숙씨! 그러는 거 아닙니다'라는 제목의 영상을 게재했다.

이 영상에서 강성범은 "윤희숙씨. 이제 의원 아니니까 씨라고 해도 된다"라며 "임차인으로 뜨셔서 이재명 때리기로 자리 잡으신 분. 윤희숙씨가 아버지의 땅 투기 의혹으로 국회의원직을 내놓은 지 석 달도 안 돼서 정치참여 선언을 했다"라고 말했다.

이어 "아줌마! 아, 아줌마라고 하면 안 되지. 윤희숙씨 너무 빠른 거 아니냐"며 "석 달도 안 됐는데 (정치에) 나오는 거 좀 민망하지 않나. 물론 국민의힘이 그런 거 눈치 보는 집단이 아닌 것은 안다. 하지만 이건 정도가 심하지 않나"라고 꼬집었다.

강성범은 "정치를 그만하든가, 기본적으로 한 2년 자숙하든가. 1년 정도는 반성하는 척 액션이라도 해야 한다"며 "진중권이 유시민을 씹는 것으로 레벨 업을 하듯이 자기가 그(이재명 더불어민주당 대선 후보)와 동급인 것처럼 들이댄다"라고 지적했다.

윤 전 의원이 '이재명 후보는 오래전 정치적으로 사망했어야 할 만큼 법을 우습게 안다'고 발언한 것에 대해서는 "이유야 어쨌든 범법이 있었으면 이재명 후보는 그동안 다 처벌을 받아왔다"며 "윤희숙씨가 기대고 있는 집단처럼 웬만한 범죄는 뭉갤 수 있는 집단에 있지도 않았고, 그나마도 비주류라서 겉돌았기 때문에 눈치만 보면서 살아왔다"라고 응수하기도 했다.

그러면서 "아무 말이나 갖다 붙이지 말라. 따져보는 사람도 있으니까"라며 "전형적으로 법을 우습게 아는 사람이 어떤 사람인지, 누구인지 보고 싶으면 당신이 대통령감이라고 모시는 그분(윤석열 국민의힘 대선 후보)과 그의 부인과 그의 장모님의 의혹을 보라"라고 질타했다.

윤 전 의원은 윤 후보 선거대책위원회 직속 기구인 '내일이 기대되는 대한민국 위원회'(내기대 위원회) 위원장을 맡았다. 내기대 위원회는 14일 오후 국민의힘 유튜브 채널 '오른소리'를 통해 출범식을 생중계할 예정이다.

윤 전 의원이 정치 행보에 나서는 것은 부친의 농지법 위반 의혹으로 의원직을 내려놓은 뒤 약 3개월 만이다.

이와 관련, 윤 전 의원은 지난 10일 자신의 페이스북에 "고심 끝에 제가 (윤석열) 후보를 가장 잘 도울 수 있는 방식이라 생각해 '내기대 위원회'를 제안했다"며 "시대가 요구하는 변화, 미래를 향한 변화가 무엇이어야 하는지 공감대를 뽑아내고 그것과 국정 설계 일치율을 최대한 올리는 것을 목표로 한다"라고 각오를 전하기도 했다.

그는 이 글에서 이재명 후보를 비판하기도 했다. 윤 의원은 "이 후보가 경제대통령을 자처하는 게 눈에 띄는데, 정작 중요한 것은 '이재명'이라는 현상이 한국 사회에 갖는 의미"라며 "그것을 애써 경제대통령이라는 작은 거짓말로 덮으려 하는 게 제 눈길을 끈다"라고 꼬집었다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr