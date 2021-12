김정은, 집권 10년 맞아 "영원히 한 길 가리라" 의지 피력

[아시아경제 이지은 기자] 올해로 집권 10년을 맞은 김정은 노동당 총비서가 지난 10년의 집권기를 되돌아보며 "영원히 한 길을 가리라"고 체제 고수 의지를 다졌다고 노동신문이 보도했다.

노동신문은 14일 '주체혁명 위업은 영원히 승승장구할 것이다' 제하 정론에서 김 위원장이 "10년간 자신의 사업을 총화(결산)해 보면 위대한 수령님과 위대한 장군님께서 열어주신 주체의 한길을 따라 걸어온 나날이였다고 말할수 있다고, '영원히 한길을 가리라', 바로 이것이 자신의 신념이고 의지"라고 밝혔다고 전했다.

김 위원장이 이런 발언을 언제, 어떤 상황에서 했는지는 분명치 않지만 10년의 집권기를 돌아봤다는 점에서 최근으로 추정된다.

신문은 "혁명이란 수령에 의하여 개척되고 수령의 사상과 령도를 대를 이어 실현해나가는 성스러운 위업"이라며 "수령이 영생하면 혁명이 전진하고 수령의 영생이 지켜지지 못하면 혁명이 좌절과 붕괴를 면치 못한다"고 강조했다.

그러면서 김 총비서가 "혁명의 근본과 승리를 수령의 영생과 그 위업의 빛나는 계승으로 승화"시킨 것이 그의 고귀한 업적이라고 추켜세웠다.

신문은 이날 정론에 '1편'이라는 부제를 달아 지난 10년간의 집권기를 되돌아보는 내용을 시리즈로 다룰 것임을 예고했다.

