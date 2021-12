특허청 IP 금융, 코로나19 대응기업 등 지원 효과 '톡톡'

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 특허청의 지식재산(IP) 금융이 코로나19 대응기업에 사업화 자금조달과 기업성장에 기여하고 있다.

14일 특허청에 따르면 A기업은 유전자가위 개량 특허를 보유한 기업으로 지난해 3월 IP 가치평가로 20억원의 IP 담보대출을 받아 코로나19 백신 후보물질을 개발하는 중이다. 이를 계기로 A기업은 지난 9월 백신 후보물질에 대한 동물실험 결과를 국제학술지(Vaccines)에 싣는 성과도 얻었다.

항바이러스 물질 원천특허를 보유한 B기업의 경우 지난 1월 모태펀드 특허계정 자펀드에서 30억원을 투자받아 코로나19 치료제를 개발하는 중으로 지난달에는 인도네시아 임상시험(2상)에서 증상개선 효과를 확인했다.

이들 기업이 대출 또는 투자받은 IP금융은 기업이 보유한 지식재산권으로 자금을 조달할 수 있는 기반을 마련한다. IP의 경제적 가치를 평가하고 이를 기반으로 보증·대출·투자 등 방식으로 자금을 융통할 수 있게 하는 것이다.

지난 10월까지 IP금융 지원을 받은 코로나19 대응기업은 9개사로 이들 기업에는 총 291억원의 자금이 융통됐다. 코로나19 치료제 개발기업 3개사에 115억원, 백신 개발기업 1개사에 20억원, 진단키트 생산기업 5개사에 156억원이 각각 지원된 것이다.

이는 코로나19 대응기업 등을 대상으로 신속 지원절차를 운영하고 지원규모를 확대한 결과물로 각 기업은 IP 금융지원을 통해 백신 후보물질을 개발하는 등의 성과를 올리며 두각을 내는 중이라는 게 특허청의 설명이다.

앞서 특허청은 지난해 2월부터 코로나19 대응기업 등을 대상으로 IP 금융지원을 위한 IP 가치평가를 우선적으로 제공하고 은행권과 협력해 대출심사가 빠르게 진행될 수 있도록 도왔다.

이 결과 모태펀드 특허계정을 통한 IP투자 규모는 2019년 1152억원에서 지난해 2088억원으로 크게 확대된 것으로 조사된다.

특허청 정연우 산업재산정책국장은 “특허청은 앞으로도 우수 지식재산을 보유한 코로나19 대응기업 등이 지식재산을 기반으로 자금을 조달받고 이를 통해 글로벌 경쟁력을 키워갈 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr