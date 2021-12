靑 "文 베이징 올림픽 방문, 상황 종합적으로 고려 중"

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령이 베이징 동계올림픽 보이콧과 관련 "검토하고 있지 않다"고 직접 밝힌 것과 관련, 문 대통령이 직접 베이징 올림픽을 방문할지에 대해 청와대가 "상황을 종합적으로 고려하고 있다"고 밝혔다.

박수현 청와대 국민소통수석은 14일 CBS 라디오 '김현정의 뉴스쇼'에 출연, "그런(참석 여부) 말씀을 드리기는 시기가 너무 이르다"고 전제하며 이같이 말했다.

박 수석은 '대표단이 어떻게 꾸려질지'를 묻는 사회자의 질문에도 "지금 시간이 이르다"고 답했다.

베이징 동계올림픽 보이콧에 대해서는 "우리는 좀 독특한 위치에 있다. 평창동계올림픽을 개최한 바로 전 국가 아니겠나"며 직전 동계올림픽 개최국으로서의 책임감을 언급했다.

박 수석은 "베이징동계올림픽도 그러한(평창 동계올림픽처럼) 평화의 올림픽이 되기를, 그리고 한반도 평화와 동북아 역내 평화의 올림픽이 되기를 저희는 바라고 있다"며 "직전의 올림픽을 개최했던 국가로서 그렇게 되도록 만들 수 있고 또 기여하는 그러한 어떤 도리와 의무도 있다"고 밝혔다.

미국의 동맹국들이 줄이어 베이징 동계올림픽 보이콧에 동참한 반면 한국이 보이콧에 선을 그으면서 한미관계를 우려하는 목소리가 나오는 것과 관련해서는 "한국과 미국은 굳건한 동맹을 기반으로 여러 가지 문제를 함께 토의하고 논의하고 더 발전시키기 위해서 항상 그런 길을 가고 있다"며 "가장 중요한 기조는 대한민국의 미래와 국익"이라고 밝혔다.

문 대통령은 이날 오후 호주에서 핵심광물 공급망 간담회에 참석하며, 전날에는 정상회담을 계기로 한-호주간 핵심광물 양해각서(MOU)가 체결됐다. 이와 관련, 호주가 대중국 견제 청구서를 내밀 수 있다는 우려에 대해 박 수석은 "그런 분석이나 질문은 좀 과하다"며 "경제적인 국익 때문에 대통령이 방문하신 것"이라고 일축했다.

이어 "저희가 호주에서 압박을 받을 만한 그런 나라가 아니"라며 "세계 외교는 어떤 주권국가에 대해서 그렇게 압박을 가하고 할 수도 없고 그런 것이 통하는 시대도 아니다"라고 덧붙였다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr