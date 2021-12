사고어선 승선원 27명 중 25명 구조

[세종=아시아경제 권해영 기자] 문성혁 해양수산부 장관은 14일 오전 3시49분께 전남 여수시 거문도 해상에서 발생한 상선, 어선 간 충돌사고와 관련해 "가용자원을 총동원해 인명 수색과 구조에 총력을 다하라"고 지시했다.

해수부는 현재 사고현장에 해경함정, 어업지도선 등 수색·구조세력을 투입해 수색 및 구조 중이다. 사고 해역 주변에 있는 민간 선박에게도 인명 수색·구조 작업에 대한 지원을 요청했다.

현재까지 사고어선 승선원 27명 중 25명이 구조됐다.

권해영 기자 roguehy@asiae.co.kr