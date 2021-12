조선시대 옛 한양 재현 '온천 휴양지' 조성 ‥4100억 원 투자

강원도·고성군·㈜이조, '송지원 한옥마을 온천 개발사업' 투자 협약

2023년까지 23만 5369㎡에 총 724 객실 한옥호텔·리조트·콘도 조성

[아시아경제 라영철 기자] 강원도가 고성군 토성면 신평리 산 100번지 일원에 4100억 원 규모의 온천 개발사업에 나선다.

14일 도는 "이날 도청에서 강원도·고성군·㈜이조는 투자 협약(MOU)을 체결한다"며 이같이 밝혔다.

협약의 주요 내용은 오는 2023년까지 부지 23만 5369㎡(7만 1199평)에 총 724 객실의 한옥호텔과 한옥 리조트, 저잣거리 및 현대식 콘도미니엄 등 과거와 현재가 공존하는 온천 테마의 체류형 관광휴양단지를 조성한다.

1일 1790톤의 온천 신고를 마쳤고, 동해고속도로 속초 IC 인접 지역에 교통과 휴양·관광·레저 인프라를 구축 중이다.

도와 고성군은 투자유치를 통해 생산 유발 1896억 원, 부가가치 1032억 원, 사업장 내 600명의 신규 일자리가 생기고, 북설악권을 대표하는 체류형 관광 거점이 될 것으로 기대했다.

또한 지역 건설경기 활성화, 농축산물 소비 촉진을 통한 농가 소득 증대와 관광객 유치 등도 예상했다.

최문순 강원도지사는 "송지원 한옥마을 온천 개발사업으로 지역주민 고용창출은 물론, 관광객도 늘어나 지역 경기에 활력을 불어넣을 수 있을 것"이라고 말했다.

