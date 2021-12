윤희숙 "부친, 세종시 땅 매물로 내놓아…신문 보고 알았다"

"고심하게 해드려 그저 죄송할 뿐"

[아시아경제 허미담 기자] 윤희숙 전 국민의힘 의원이 13일 땅 투기 의혹이 제기된 부친의 세종시 전의면 일대 토지를 시세보다 낮은 가격에 매각하고 차익을 사회에 환원하겠다고 밝혔다.

윤 전 의원은 이날 페이스북에 올린 글에서 "오늘 신문에 저희 아버님 세종시 땅이 부동산 매물로 나왔다는 소식이 실렸다. 그동안 한 번도 여쭤보지 못했던 일을 저도 신문 보고 알았다"며 말문을 열었다.

이어 "전화를 드려보니 너무 싸게 내놔도 헐값에 매각해 매수인에게 이득을 주려 했다는 오해를 받을 수 있고, 조금만 높게 내놔도 매각을 미루려 꼼수를 부린다는 비난을 받을 수 있다고 해서 부동산이 권하는, 시세보다 약간 싼 가격에 내놓으셨다고 한다"고 설명했다.

그는 "늘그막의 아버님께 이런 고심을 하게 해드린 것이 그저 죄송할 뿐"이라며 "제가 한 일도 아닌데 제가 약속을 지킨 것처럼 보도된 것도 면구스럽다"고 했다.

아울러 "약속하신 것도, 그것을 지키려고 하시는 것도 그저 바쁘게 돌아다니는 딸을 걱정하는 아버님"이라며 "평생을 먹이고 가르쳐 놓고도 자녀들 앞길에 부담을 줄까 봐 항상 노심초사하시는 이 땅의 아버님들께 엎드려 죄송하다는 말씀을 올린다"고 덧붙였다.

윤 전 의원 부친은 국민권익위원회가 지난 8월 투기 의혹을 제기한 세종시 전의면 신방리 일대 땅 1만871㎡(약 3288평)를 최근 매물로 내놓은 것으로 알려졌다. 시세는 평당 50만 원가량이다.

과거 윤 전 의원 부친은 2016년 이 땅을 약 8억2200만원(평당 25만 원 선)에 구입했는데, 땅 매입 시기가 윤 전 의원의 한국개발연구원(KDI) 재직 당시와 겹친다는 사실이 알려지며 땅 투기 논란이 불거졌다. 논란이 커지자 윤 전 의원은 결국 의원직 사퇴를 선언했다.

그는 사퇴 기자회견 당시 "문제가 된 농지는 매각되는 대로 이익을 전부 사회에 환원하겠다"는 부친의 편지 내용을 공개한 바 있다.

이후 윤 전 의원은 지난 10일 국민의힘 선거대책위원회 후보 직속 기구인 '내일이 기대되는 대한민국 위원회' 위원장으로 합류하며 약 3개월 만의 정계 복귀를 알렸다.

