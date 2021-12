코웨이, 13년 연속 '대한민국 100대 브랜드' 선정

[아시아경제 이준형 기자] 코웨이는 브랜드가치 평가회사 브랜드스탁이 발표한 ‘대한민국 100대 브랜드’에 13년 연속 선정됐다고 13일 밝혔다.

대한민국 100대 브랜드는 브랜드스탁이 BSTI(BrandStock Top Index) 점수가 높은 브랜드를 상위 100위까지 선정해 발표하는 국내 유일의 브랜드 가치평가 인증제도다. BSTI는 약 230개 분야의 대표 브랜드 약 1000곳을 대상으로 브랜드스탁 증권거래소의 모의 주식거래를 통해 형성된 브랜드주가지수와 정기 소비자조사지수를 결합한 브랜드가치 평가모델이다. 이번 대한민국 100대 브랜드는 올 1월부터 11월까지 집계한 BSTI 순위에 기반해 선정됐다.

코웨이는 이번 조사에서 BSTI 858.1점을 얻어 39위를 기록했다. 만점은 1000점이다. 순위는 전년 대비 1계단 올랐다. 브랜드주가지수는 700점 만점에 619.3점, 소비자조사지수는 300점 만점에 238.8점을 받았다.

코웨이는 2009년부터 13년 연속 대한민국 100대 브랜드로 선정됐다. 올 4월 선보인 프리미엄 환경가전 브랜드 ‘노블 컬렉션’이 브랜드 이미지 등에 긍정적인 영향을 미친 것으로 보인다는 게 회사 설명이다.

노블 컬렉션 중 '코웨이 노블 정수기'는 빌트인, 세로, 가로 등 3가지 스타일과 6가지 색상으로 구성된 프리미엄 정수기다. 사용자는 주방 인테리어와 라이프스타일에 맞춰 스타일과 색상을 선택할 수 있다. 노블 공기청정기는 레드닷 디자인 어워드 등 세계 3대 디자인 어워드에서 수상하며 디자인의 우수성을 입증했다.

코웨이는 “정수기부터 공기청정기, 매트리스 등 다양한 제품을 선보이며 건강한 삶의 가치를 실현하고 있다”면서 “앞으로도 고객들이 사랑하고 신뢰하는 기업이 될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

