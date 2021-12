추미애, 국민의힘에 '폐기물 실은 배'..."온전히 항해한다면 역사의 후퇴"

尹 향해 "검찰 권력 사유화, 수사 가로막는 전횡 저질러"

[아시아경제 김서현 기자] 추미애 전 법무부 장관이 윤석열 국민의힘 대선후보를 향해 "친일의 잔재에서 대장 노릇하다 권력을 탐하려 출범했다"며 직격에 나섰다.

추 전 장관은 12일 오후 자신의 페이스북을 통해 '조국의 뗏목 그리고 추미애의 바다'라는 제목의 글을 공유하며 이같이 밝혔다.

글은 "어느 항구에서도 받지 않을 윤석열이라는 특수폐기물을 실은 '국민의힘호'가 출범했다"며 "온갖 추문과 부정부패로 고물이 되어버린 배로 '추미애의 바다', 그 높은 파도를 넘을 수 있을 수 있을 지 의문"이라는 내용을 담고 있다.

추 전 장관은 글에서 언급한 국민의힘의 향후 행보와 관련해 "그 배가 온전히 항해한다면 역사의 후퇴요, 세상에서 가장 아름다운 촛불 시민 혁명을 짓밟는 민주주의의 비극이 될 것"이라고 비판했다.

이어 "70년 적폐 덩어리 잔재가 남아있는 곳에서 대장 노릇하다가 권력을 탐하려 출범했다"며 윤 후보를 비롯한 검찰 세력을 겨냥한 듯한 발언을 덧붙였다.

그러면서 "적폐청산 임무를 부여받은 특검팀이었으면서도 이제 보니 말 한 필 문제 삼은 것 뿐"이라며 "재벌들의 핵심적 부패 비리는 묻어버리고 가족 비리는 패밀리 비즈니스로 퉁쳤으며, 검찰권력을 사유화해 수사를 가로막는 등 전횡을 저질렀다"고 지적했다. 윤 후보가 앞서 국정·사법농단 수사 등 박근혜·이명박 정부를 향한 '적폐청산' 수사를 전두지휘한 일을 두고 언급한 것으로 보인다.

추 전 장관은 이어 "부패고철을 한그득 실은 그 배는 반드시 뒤집어질 것"이라며 글을 마무리했다.

김서현 기자