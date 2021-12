[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 무안경찰서는 11일 친형을 살해한 혐의(살인)로 A(74)씨를 붙잡아 조사하고 있다고 12일 밝혔다.

A씨는 전날 오전 8시 50분께 전남 무안군의 한 마을에서 친형인 B(75)씨를 찾아가 흉기로 찔러 살해한 혐의를 받고 있다.

A씨는 사건을 목격한 이웃 주민의 신고로 현장에서 체포됐고, B씨는 병원으로 이송됐지만 사망한 것으로 알려졌다.

평소 친형과 잦은 다툼을 벌이는 등 사이가 좋지 않았던 A씨는 자신을 무시한다고 생각해 불만을 품고 이 같은 일을 저질렀다고 진술한 것으로 전해졌다.

경찰 조사결과 사건 전날에도 다툼을 벌이고 화해했으나 A씨는 이날 아침 살해할 마음을 먹고 미리 흉기를 준비해 찾아간 것으로 드러났다.

경찰은 상세한 사건 경위를 조사 후 A씨에 대한 신병 처리 방안을 결정할 방침이다.

