신한은행, ‘전자문서 유공 한국전자문서산업협회장상’ 수상

미래형 화상상담 시스템 ‘디지로그 브랜치’ 등 다양한 분야에서 높은 평가

[아시아경제 박선미 기자] 신한은행은 과학기술정보통신부가 주최하고 한국인터넷진흥원(KISA)과 한국전자문서산업협회(DCA)가 주관하는 ‘2021 전자문서 산업인의 날(온라인 대전)’ 행사에서 ‘2021 전자문서 유공 한국전자문서산업협회장상’을 수상했다고 10일 밝혔다.

2013년부터 실시된 ‘전자문서 유공 포상’은 전자문서 산업인의 날 행사를 맞이해 전자문서 이용 확산과 전자문서 산업 발전에 기여한 기업·기관을 발굴해 수상하고, 우수사례를 전파 및 전자문서와 관련한 법·정책·신기술 동향 등을 공유하고 있다.

신한은행은 올해 ▲알림톡을 활용한 실시간 ‘굿(Good)서비스 고객경험조사’ ▲시중은행 최초 미래형 화상상담 시스템 ‘디지로그 브랜치’ ▲교부서류 디지털화로 종이 없는 영업점 구현 ▲태블릿 PC를 활용해 언제 어디서든 은행 업무가 가능한 ‘스탭(STAB)’ ▲블록체인 기반 전자문서 지갑 등 다양한 분야에서 높은 평가를 받았다.

신한은행 관계자는 “고객을 최우선으로 하는 고객중심 가치경영과 함께 디지털 대전환 속 차별화된 디지털전환(DT)를 추진한 점을 인정받아 기쁘다”며 “이번 수상을 기반으로 신한금융그룹의 ‘더 쉽고 편안한, 더 새로운 금융’ 비전에 발맞춰 혁신 금융을 지속해 은행과 사회가 함께 성장해나가는 따뜻한 금융을 지속하겠다”고 말했다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr