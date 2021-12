[특징주]파수, 메타버스·NFT 보안 수요 ↑…세계 최초 DRM 상용화 기술력 부각

[아시아경제 박형수 기자] 파수 파수 150900 | 코스닥 증권정보 현재가 12,100 전일대비 1,250 등락률 +11.52% 거래량 1,874,466 전일가 10,850 2021.12.10 10:01 장중(20분지연) 관련기사 스패로우, SW 공급망 위협 방지를 위한 통합 컨설팅 서비스 강화[클릭 e종목]"파수, 내달 마이데이터 시행으로 데이터보안 매출 확대"파수 ‘가트너 시큐리트 서밋 2021’ 참가 close 가 강세다. 마이데이터와 메타버스 시대가 도래함에 따라 수혜를 볼 것이라는 기대감이 주가에 영향을 준 것으로 보인다.

10일 오전 9시46분 파수는 전날보다 8.76% 오른 1만1800원에 거래되고 있다.

윤창배 KB증권 연구원은 최근 보고서를 통해 " 파수 파수 150900 | 코스닥 증권정보 현재가 12,100 전일대비 1,250 등락률 +11.52% 거래량 1,874,466 전일가 10,850 2021.12.10 10:01 장중(20분지연) 관련기사 스패로우, SW 공급망 위협 방지를 위한 통합 컨설팅 서비스 강화[클릭 e종목]"파수, 내달 마이데이터 시행으로 데이터보안 매출 확대"파수 ‘가트너 시큐리트 서밋 2021’ 참가 close 는 세계 최초로 디지털 저작권 관리(DRM)를 상용화한 데이터 보안업체"라며 "2000년에 삼성SDS로부터 분사해 설립했다"고 소개했다.

이어 "콘텐츠 및 정보유출을 방지하는 데이터 보안사업과 애플리케이션 보안, 정보보호 컨설팅, 개인정보 비식별화 사업 등을 하고 있다"며 "국내외 1200여개 기업과 250만명 이상이 파수 파수 150900 | 코스닥 증권정보 현재가 12,100 전일대비 1,250 등락률 +11.52% 거래량 1,874,466 전일가 10,850 2021.12.10 10:01 장중(20분지연) 관련기사 스패로우, SW 공급망 위협 방지를 위한 통합 컨설팅 서비스 강화[클릭 e종목]"파수, 내달 마이데이터 시행으로 데이터보안 매출 확대"파수 ‘가트너 시큐리트 서밋 2021’ 참가 close DRM 솔루션을 이용하고 있다"고 덧붙였다.

그는 "DRM 솔루션의 지속 성장을 기대한다"며 "비대면 업무가 확대됨에 따라 대기업, 공공기관 중심의 고객군이 중견, 중소기업으로 확대되고 있다"고 강조했다.

윤 연구원은 "고객군이 확대될수록 제품 업그레이드에 따른 실적 성장 가속화가 나타날 수 있다"며 "마이데이터 사업이 본격화되면서 개인정보를 익명 또는 가명으로 처리해 보호하는 비식별화 솔루션에 대한 수요가 증가 중"이라고 설명했다.

아울러 "2020년 비식별화 매출 8억원 수준에서 내년 매출 약 50억원까지 확대될 것으로 예상된다"고 했다.

윤 연구원은 "메타버스와 대체불가능토큰(NFT)에도 DRM 솔루션을 적용할 수 있다"며 "NFT 자체는 블록체인 상에 저장하기 때문에 영구보존이 가능하나 실제 원본 디지털 파일은 해킹 또는 관리 부주의로 인한 리스크가 존재한다"고 분석했다.

이어 "메타버스 상에서도 현실 세계와 마찬가지로 중요 문서, 디지털 창작물 등에 대한 보안 수요가 그대로 적용될 수 있다"며 "세계 최초 DRM 상용화 및 국내 1위 점유율을 바탕으로 가상세계 관련 고객 유입이 기대된다"고 말했다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr