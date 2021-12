코스피, 이달 첫 쉬어가기...3000선 약세

[아시아경제 박지환 기자] 10일 코스피가 이달 들어 7거래일 연속 상승세를 뒤로 하고 쉬어가기 흐름을 보이고 있다. 미국 뉴욕증시가 인플레이션 우려 속에 테이퍼링(자산매입축소)이 가속화될 수 있다는 우려에 일제히 하락 마감한 영향이 투자 심리에 부정적으로 작용한 것으로 해석된다.

이날 오전 9시18분 기준 코스피는 전 거래일 대비 0.69%(20.97포인트) 하락한 3008.60을 가리키고 있다. 지수는 장초반 1%대 하락하면서 3000선이 무너지기도 했다. 간밤 미국 증시의 주요 지수들은 모두 3거래일 연속 상승세를 끝내고 하락 마감했다. 9일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 0.06포인트(0.00%) 하락한 3만5754.69로 거래를 마쳤다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500은 전장보다 33.76포인트(0.72%) 떨어진 4667.45를 기록했고, 기술주 중심의 나스닥은 전장보다 269.62포인트(1.71%) 밀린 1만5517.37으로 거래를 마쳤다.

코스피에서 개인 투자자 나홀로 963억원 순매수 중이다. 외국인과 기관은 각각 646억원, 306억원 동반 매도세를 보였다.

시가총액 상위 10개 종목 중에서는 카카오뱅크 카카오뱅크 323410 | 코스피 증권정보 현재가 63,500 전일대비 700 등락률 -1.09% 거래량 707,312 전일가 64,200 2021.12.10 09:59 장중(20분지연) 관련기사 상승폭 줄인 韓증시…삼천피·천스닥은 사수카카오뱅크, 예·적금 금리 최대 0.40%p 인상내년 역대급 IPO 온다…'뉴머니'의 습격 close (0.12%)를 제외한 전 종목이 하락세다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 77,100 전일대비 1,100 등락률 -1.41% 거래량 2,830,307 전일가 78,200 2021.12.10 09:59 장중(20분지연) 관련기사 잠잠했던 '네 마녀' 그리고 오미크론 '우려 완화'UAE 다녀온 이재용 "전 세계 산업·미래준비 들어볼 좋은 기회"역대급! 치료제 드디어 나온다! 임상3상 관련株 갑니다 close (-1.02%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 120,000 전일대비 3,500 등락률 -2.83% 거래량 842,992 전일가 123,500 2021.12.10 09:59 장중(20분지연) 관련기사 SK 산업용 AI 전문기업 가우스랩스, 전문지식 교류 웨비나 개최잠잠했던 '네 마녀' 그리고 오미크론 '우려 완화'코스피 상승세 유지.. 기관 순매수세 close (-2.02%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 394,500 전일대비 5,000 등락률 -1.25% 거래량 62,001 전일가 399,500 2021.12.10 09:59 장중(20분지연) 관련기사 잠잠했던 '네 마녀' 그리고 오미크론 '우려 완화'한국거래소, 韓中 자본시장 협력 위한 ‘KRX CSI 한·중 공동지수’ 발표[굿모닝 증시] 오미크론 한시름 덜었지만.. 외인 수급 관건 close (-1.13%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 908,000 전일대비 8,000 등락률 -0.87% 거래량 11,022 전일가 916,000 2021.12.10 09:59 장중(20분지연) 관련기사 잠잠했던 '네 마녀' 그리고 오미크론 '우려 완화'상승폭 줄인 韓증시…삼천피·천스닥은 사수연말연초 투자 공식 '실적'…내년 영업이익 상향 종목은? close (-0.87%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 121,500 전일대비 1,000 등락률 -0.82% 거래량 219,424 전일가 122,500 2021.12.10 09:59 장중(20분지연) 관련기사 잠잠했던 '네 마녀' 그리고 오미크론 '우려 완화'[굿모닝 증시] 오미크론 한시름 덜었지만.. 외인 수급 관건상승폭 줄인 韓증시…삼천피·천스닥은 사수 close (-0.41%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 732,000 전일대비 15,000 등락률 -2.01% 거래량 44,179 전일가 747,000 2021.12.10 09:59 장중(20분지연) 관련기사 신학철 "공급망 문제, 이중 수급처로 제어"코스피 3000 유지.. 선물·옵션 동시만기 여파 주목상승폭 줄인 韓증시…삼천피·천스닥은 사수 close (-2.14%) 등이 하락했다.

같은 시각 코스닥은 0.55%(5.60포인트) 하락한 1017.27을 나타냈다.

투자자 별로는 개인이 1431억원 순매수하며 지수를 방어하고 있다. 외국인과 기관은 각각 695억원, 701억원 순매도 했다.

시총 상위 10개 종목 중에서는 등락이 엇갈렸다. 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 83,100 전일대비 800 등락률 -0.95% 거래량 167,002 전일가 83,900 2021.12.10 09:59 장중(20분지연) 관련기사 코스피 외인 순매수 전환.. 코스닥 1%대 상승셀트리온헬스케어 "항체치료제 수출 이달 1500억원 예상"상승폭 줄인 韓증시…삼천피·천스닥은 사수 close (-0.60%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 526,000 전일대비 19,100 등락률 -3.50% 거래량 75,945 전일가 545,100 2021.12.10 09:59 장중(20분지연) 관련기사 코스피 외인 순매수 전환.. 코스닥 1%대 상승상승폭 줄인 韓증시…삼천피·천스닥은 사수코스피, 반등 성공 '2970선' 상승 마감..."외인·기관 동반 매수 덕분" close (-2.53%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 127,300 전일대비 3,900 등락률 -2.97% 거래량 290,339 전일가 131,200 2021.12.10 09:59 장중(20분지연) 관련기사 잠잠했던 '네 마녀' 그리고 오미크론 '우려 완화'코스피 상승세 유지.. 기관 순매수세코스피 외인 순매수 전환.. 코스닥 1%대 상승 close (-3.35%), 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 210,200 전일대비 5,900 등락률 -2.73% 거래량 148,195 전일가 216,100 2021.12.10 09:59 장중(20분지연) 관련기사 상승폭 줄인 韓증시…삼천피·천스닥은 사수코스피, 반등 성공 '2970선' 상승 마감..."외인·기관 동반 매수 덕분"상승 반전 코스피...'2980선' 오름세 지속 close (-2.04%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 93,400 전일대비 1,300 등락률 -1.37% 거래량 247,227 전일가 94,700 2021.12.10 09:59 장중(20분지연) 관련기사 상승폭 줄인 韓증시…삼천피·천스닥은 사수코스피, 반등 성공 '2970선' 상승 마감..."외인·기관 동반 매수 덕분"상승 반전 코스피...'2980선' 오름세 지속 close (-1.90%), 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 172,900 전일대비 4,900 등락률 -2.76% 거래량 500,412 전일가 177,800 2021.12.10 09:59 장중(20분지연) 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제잠잠했던 '네 마녀' 그리고 오미크론 '우려 완화'코스피 상승세 유지.. 기관 순매수세 close (-2.90%) 등이 내렸다. 반면 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 125,500 전일대비 200 등락률 +0.16% 거래량 40,943 전일가 125,300 2021.12.10 09:59 장중(20분지연) 관련기사 상승폭 줄인 韓증시…삼천피·천스닥은 사수코스피, 반등 성공 '2970선' 상승 마감..."외인·기관 동반 매수 덕분"상승 반전 코스피...'2980선' 오름세 지속 close (0.32%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 87,400 전일대비 300 등락률 +0.34% 거래량 96,813 전일가 87,100 2021.12.10 09:59 장중(20분지연) 관련기사 상승폭 줄인 韓증시…삼천피·천스닥은 사수‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제코스피, 반등 성공 '2970선' 상승 마감..."외인·기관 동반 매수 덕분" close (0.46%) 등은 상승했다.

한지영 키움증권 연구원은 "국내 증시는 11월 미국 소비자물가 경계심리 속 최근 7거래일 연속 상승에 따른 단기 차익실현 물량 등이 하방 압력을 가하면서 숨고르기 장세를 보일 것"이라며 "장중에는 중국 헝다그룹의 제한적 디폴트 현실화에 따른 중국 증시 변화의 영향권에 들어허겠지만 최근 시장에서 소화해왔던 이슈였음을 감안 시 제한적인 영향에 그칠 것으로 판단된다"고 밝혔다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr