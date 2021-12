인천시청 신관서 공무원 9명 확진…자치경찰위 사무실 폐쇄

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천시청 신관에서 근무하는 공무원 9명이 코로나19 확진 판정을 받았다.

8일 인천시에 따르면 남동구 구월동 구월지웰시티 오피스동의 시청 신관 18층 자치경찰위원회에서 근무하는 공무원 A씨가 지난 6일 코로나19 양성 판정을 받았다.

A씨의 감염 경로는 아직 확인되지 않았지만, 방역 당국은 감염 확산을 우려해 같은 층에 근무하는 다른 공무원 36명을 전수 조사한 결과 이날 현재까지 8명이 추가 확진됐다.

나머지 공무원 28명은 결과를 기다리고 있거나 자가격리된 상태다.

방역 당국은 자치경찰위원회 사무실을 임시 폐쇄하고 신관에서 이들 확진자와 동선이 겹친 공무원들을 상대로 검체 검사를 진행하고 있다. 아울러 신관을 오가는 본관, 민원동, 시의회 소속 공무원들도 검사할 방침이다.

시청 신관, 본관, 민원동, 시의회에는 공무원 등 2100여명이 근무하는 것으로 파악됐다.

이중 신관에서는 시청 전체 96개 부서 중 자치경찰위원회를 비롯해 일자리경제본부, 해양항공국, 교통건설국, 문화관광국, 여성가족국 등 31개 부서 622명이 근무 중이다.

인천시 관계자는 "신관은 현재 폐쇄되지는 않았지만, 감염 확산 가능성이 높으면 방역 당국이 폐쇄 조치할 가능성도 있다"고 밝혔다

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr