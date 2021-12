LG화학 당뇨병치료제 '제미글로', 혈당 강하 효과 극대화 입증

[아시아경제 이춘희 기자] LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 711,000 전일대비 6,000 등락률 -0.84% 거래량 167,611 전일가 717,000 2021.12.07 15:30 장마감 관련기사 상승 반전 코스피...'2980선' 오름세 지속음극재 기술戰 펼치는 K배터리코스피, 외국인·기관 매도에 2940선..."당분간 변동성 지속" close 의 당뇨병치료제 '제미글로'가 혈당이 적절히 조절되지 않는 환자들을 대상으로 한 혈당 강하 효능을 입증했다.

LG화학은 국제당뇨병연맹(IDF) 총회에 참가해 제미글로 추가 3제 병용 요법의 임상 3상 결과를 공개한다고 7일 밝혔다. 이번 임상에서는 제2형 당뇨병 1차 약제인 '메트포르민' 성분과 최신 당뇨약인 SGLT-2 억제제 계열의 '다파글리플로진' 성분을 함께 복용하던 315명의 당뇨병 환자들에게 제미글로 또는 위약을 24주 간 추가 투약한 후 당화혈색소(HbA1c) 등을 비교했다.

임상 결과 기저 대비 24주째 당화혈색소 변화에서 제미글로 투여군 -0.86%, 위약 투여군 -0.20%로 제미글로 투여군의 혈당 감소 효능이 위약 투여군 대비 우월하게 나타났다. 저혈당 포함 이상반응 발생률은 두 그룹간 유의한 차이가 없었다.

당화혈색소 수치 7.0% 도달률에서는 제미글로군 60.56%로 위약군(17.53%) 대비 우수한 결과를 보였고, 당화혈색소 목표 수치 6.5% 도달률에서도 제미글로군 22.02%로 위약군(2.43%) 대비 우수하게 나타났다. 공복혈당(FPG) 변화에서도 위약군 대비 의미 있는 효능 차이가 확인됐다.

LG화학은 제미글로에 다파글리플로진 성분을 합친 신규 당뇨 복합제 상용화를 위해 지난 10월 식약처에 품목허가를 신청한 상태다. 국내 제품 출시는 2023년으로 예상하고 있다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr