부산교육청, ‘장애학생 원스톱 취업지원 협의체 협의회’ 개최

[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 부산시교육청이 오는 9일 ‘장애 학생 원스톱 취업 지원 협의체 협의회’를 연다.

협의체는 부산시와 한국장애인고용공단, 부산시 장애인복지관 협회, 고신대학교 등 13개 유관기관의 위원 13명과 업무 담당자 13명, 교육청 업무담당자 1명으로 총 27명으로 구성됐다. 협의체는 연 2회 실시된다.

협의체는 교육, 복지, 고용 등 지원 관련 분야의 유관기관 간 협업체계를 구축해 장애 학생의 진로·직업교육 및 취업을 지원하기 위해 구성됐다.

협의회는 중점 추진내용을 안내하고 장애 학생 취업 지원에 관한 중·장기 협력 방안을 모색한다.

지난 7월 실시한 상반기 협의회에서는 2021년 장애 학생 원스톱 취업 지원 협의체 운영 계획과 운영기관별 협력사업 프로그램 운영 관련 사례를 공유했다.

권혁제 시 교육청 중등교육과장은 “장애 학생의 진로·직업교육과 취업 지원을 위한 방안을 모색해 나가겠다”고 말했다.

