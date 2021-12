[포토] 이재명, '이번에는 소상공인들과'

[아시아경제 윤동주 기자] 이재명 더불어민주당 대선후보가 6일 서울 여의도 중앙당사에서 소상공인과 함께하는 전국민선대위를 주재하고 있다.

이번이 세 번째인 전 국민 선대위는 음식업, 미용업 등에 종사하는 소상공인 8명이 참석했다.

이 후보는 이 자리에서 다시 강화된 방역지침으로 인해 피해가 예상되는 소상공인들의 피해 상항을 점검하고 대응책 등을 제시했다.

윤동주 기자 doso7@asiae.co.kr