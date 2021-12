얍엑스, 국민대화합상생 ‘같이의 가치’ 참여…"공동협력 MOU"

[아시아경제 유현석 기자] 코스닥 상장사 얍엑스 얍엑스 060230 | 코스닥 증권정보 현재가 1,450 전일대비 10 등락률 -0.68% 거래량 1,093,911 전일가 1,460 2021.12.03 15:30 장마감 관련기사 얍엑스, 中 위즈덤캐피탈그룹 대표 ‘웨이킷 레이’ 사외이사 선임얍엑스 최시명 대표이사, ‘2021 지속경영혁신대상’ 수상얍엑스, RFID 태그 생산 설비 증설…"年 최대 생산량 2억개 '↑'" close 는 국회의원회관 대회의실에서 개최된 국민대화합상생 프로젝트 ‘같이의 가치’ 사회공헌 행사에 참여했다고 3일 밝혔다.

행사를 통해 총 6개 기업 및 단체 간 민간 방역 시스템 구축에 대한 공동협력을 목적으로 하는 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다.

MOU에는 행사주관단체 비채나를 비롯해 한국감영예방국민협의회, 사단법인 세계생활체육연맹, 한국감염예방협회, 사색의향기 등 5개 단체와 얍엑스, 파시픽코리아까지 2개 기업체가 참여했다.

MOU 체결식이 진행된 이번 ‘같이의 가치’ 프로젝트는 ‘위드코로나’ 시대 감염예방의 인식 개선과 교육, 공간 등 모든 분야에 대한 리부팅을 통해 책임방역을 위한 범국민 실천 운동의 전개를 목적으로 하는 사회공헌 행사로 개최됐다. 한국감염예방협회, 사카(SAKA)가 주최한 이날 행사에는 약 50여개 기업, 단체들이 참여해 후원에 나섰다.

최시명 얍엑스 대표는 "이번 MOU에서는 건강한 일상복귀와 경기회복을 위해 조화롭고 초당적인 협력체계를 마련하고, 공존의 길을 마련코자 하는 목적에서 적극적인 협력 전선을 구축한 것에 의의를 두고 있다"며 "얍엑스가 자체적으로 보유하고 있는 다양한 솔루션 기술들을 활용해 MOU 주체들 간 시너지를 극대화 할 수 있는 다각적 방안들을 모색하고, 위드코로나 시대에 맞는 경쟁력 있는 민간 방역 시스템 구축에 나설 것"이라고 전했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr