이재명 “전북 3중 차별, 타당성 있어 안타깝다”

[아시아경제 구채은 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보가 "전북은 3중 차별을 받고 있다는 생각을 하는 것 같다"고 했다.

이 후보는 3일 매가버스(매주 타는 버스) 전북 방문에 앞서 유튜브 방송을 통해 이같이 말했다. 오는 5일까지 2박3일 전북을 방문하는 이 후보는 "전북은 약간 특이한 정서가 있다. 전북도민들은 당연한 일이라고 생각한다"면서 "전북은 차별받고 있다. 소외되고 있다고 생각하는 것 같다"고 했다.

그러면서 "처음에는 무슨 말인지 이해를 못했으나 타당성이 있었다"면서 "실제로 대부분 정책들은 전남·광주 중심으로 이뤄지고 있었다"고 밝혔다. 또 "전북은 호남이고 해서 배려 받는 것도 없다"며 "호남이라는 이유로 차별받고, 지방이라는 이유로 똑같이 차별받고 있다"고 말했다.

이 후보의 매타버스는 이날 오후 2시 익산시에 조성된 국가식품클러스터에 도착했다. 오후 4시부터는 정세균 전 총리와 전주한옥마을을 걸으며 시민들과 관광객들을 만날 예정이다.

