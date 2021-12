[아시아경제 이민우 기자] 머큐리 머큐리 100590 | 코스닥 증권정보 현재가 7,800 전일대비 310 등락률 +4.14% 거래량 56,724 전일가 7,490 2021.12.03 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-15일[클릭 e종목]"머큐리, 실적 성장 본격화…신사업 주목"머큐리의 신규 사업에 집중해야 되는 이유 close 는 LG유플러스 LG유플러스 032640 | 코스피 증권정보 현재가 13,650 전일대비 200 등락률 +1.49% 거래량 1,109,113 전일가 13,450 2021.12.03 15:30 장마감 관련기사 LG유플러스, KCGS '지배구조 우수기업' 선정LG유플러스, 기부 플랫폼 '도전은행' 결식아동 식사배달에 첫 기부LG유플러스, 'U+5G 스마트항만' 5G MEC 과기정통부 장관 표창 수상 close 와 135억원 규모의 '머큐리 홈용 안테나 외장형 WiFi6 기가 AP(GAPM-7500) 단가계약'을 체결했다고 3일 공시했다. 이는 지난해 연결 매출액의 11.48%에 해당하는 수준이다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr