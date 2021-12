샘표식품, 소비자중심경영 인증 획득

[아시아경제 이승진 기자] 샘표식품이 3일 서울 중구 신라호텔에서 개최된 ‘2021 소비자중심경영 인증서 수여식’에서 소비자중심경영(CCM) 인증을 받았다.

소비자중심경영(CCM) 인증 제도는 소비자기본법에 따라 기업이 수행하는 모든 경영활동을 소비자 관점에서 소비자 중심으로 구성하고 지속적으로 개선하고 있는 지를 평가해 부여하는 법정 인증 제도다. 한국소비자원이 평가하고 공정거래위원회가 인증한다.

CCM 인증을 받고자 하는 기업은 ▲소비자중심경영을 실천하기 위한 기업 최고 경영자 등 임원진의 리더십 ▲소비자중심경영을 위한 기업 내 체계의 구성 ▲소비자중심경영의 실제 운영 결과 지속적인 소비자중심경영을 위한 성과관리 등 크게 네가지 항목으로 평가된다. 심사 결과 샘표는 ‘소비자 정보 제공’ 과 ‘소비자 불만 개선’ 부문에서 우수한 평가를 받았다.

소비자 정보 제공 측면에서 샘표는 소비자들이 제품을 더 맛있게 즐길 수 있도록 제품 패키지에 그림 레시피를 포함한 점이 높은 점수를 받았다. 대표 사례로 새미네부엌 김치양념의 뒷면에는 김치양념 사용법을 그림과 함께 제시하고, QR 코드를 조회해 누구나 쉽게 레시피 영상을 볼 수 있게 하였다. 또한 샘표 토장 뚜껑 상단 이중라벨을 통해 토장 활용 레시피를 제공하여, 제품을 이용하면서 자연스럽게 레시피를 확인할 수 있도록 하였다.

또한 소비자 불만과 제안을 반영하여 제품 개선에 활용한 사례도 좋은 평가를 받았다. 요리에센스 연두의 경우 유리병과 플라스틱 캡의 분리배출이 쉬운 친환경 패키지를 도입했다. 파스타 소스의 ‘병과 라벨이 분리가 용이하게 해달라’는 고객 의견을 반영하여, 병과 라벨지 분리가 용이하며 접착 잔여물이 남지 않는 라벨로 개선했다.

샘표식품 관계자는 “샘표는 75년 전 창립될 때부터 ‘내 가족이 먹지 못하는 것은 만들지도 팔지도 않는다’는 생각으로 제품을 만들어 왔다”며 “이번 CCM 인증을 통해 소비자중심경영에 대한 철학을 더욱 확실하게 하고 소비자에게 보다 좋은 서비스를 제공하기 위해 더욱 노력하겠다”고 소감을 밝혔다.

