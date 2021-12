文대통령, 문화부 1·2차관 등 차관급 8개 인사 (종합)

농림식품부, 소방청, 농촌진흥청, 해양경찰청 인사도…감사위원에 김인회 인하대 교수

[아시아경제 류정민 기자, 이지은 기자] 문재인 대통령은 3일 문화체육관광부, 농림식품부, 소방청, 농촌진흥청, 해양경찰청, 원자력안전위원회, 민주평화통일자문회의 등 8개 차관급 직위에 대한 인사를 단행했다.

문화부 1차관은 김현환 기획조정실장, 2차관은 오영우 제1차관, 농림식품부 차관은 김종훈 기획조정실장, 소방청장은 이흥교 부산 소방재난본부장, 농촌진흥청장은 박병홍 농림축산식품부 차관보, 해양경찰청장은 정봉훈 차장, 원자력안전위원장은 유국희 국립중앙과학관장, 민주평통자문회의 사무처장은 김창수 국가안보실 통일정책비서관이 각각 내정됐다.

박수현 청와대 국민소통수석은 "김현환 차관은 문화부 컨텐츠정책국장으로 재직한 문화예술행정가로서 문화로 되찾는 국민일상을 성공적으로 실현해 나갈 것으로 기대한다"고 말했다.

박 수석은 "김창수 사무처장은 남북관계에 대한 이해도가 높고 폭넓은 인적 네트워크를 보유하고 있어 민주평통이 남북관계 발전을 위한 국민적 공감대를 만드는 데 기여할 것"이라고 설명했다.

한편 청와대는 이날 오전 감사원장이 김인회 인하대 법학전문대학원 교수를 감사위원 후보자로 제청했으며 문 대통령은 이를 재가할 예정이라고 밝혔다.

