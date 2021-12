[특징주] 진원생명과학, 오미크론 관련주 주목

[아시아경제 황준호 기자] 3일 바이오의약품 제조 업체 진원생명과학 진원생명과학 011000 | 코스피 증권정보 현재가 23,050 전일대비 3,200 등락률 +16.12% 거래량 3,460,878 전일가 29,700 2021.12.03 11:11 장중(20분지연) 관련기사 치료제 드디어 나온다! 임상3상 관련株 갑니다감사합니다 “위메이드”로 1억 벌었습니다! 또 한 번 신기록 달성할 "NFT 후속株"[이번 주 유상증자] 11월 넷째 주 유상증자 close 의 주가가 급등하고 있다.

이날 오전 10시52분 기준 진원생명과학 주가는 전일 대비 16.12% 오른 2만3050원에 거래가 이뤄지고 있다.

진원생명과학은 코로나19 백신 관련주다. 업계에 따르면 진원생명과학 자회사 CGXI와 연구개발 과제를 공유하는 이노비오는 오미크론과 관련해 특이적 DNA 백신 후보의 전임상 개발을 시작한 것으로 알려졌다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr