[포토] '예산안 또 늘었네'

[아시아경제 윤동주 기자] 3일 국회 본회의에서 607조 6633억 규모의 내년도 예산안이 통과되고 있다. 이번에 통과된 예산안은 정부안(604조4000억원)에서 3조3000억원 순증된 규모로 지난해에 이어 2년 연속 정부안보다 증액되었다. 예산안 규모도 역대 최대이다.

국회는 법정 처리시한인 전날 심야 본회의를 열어 예산안을 처리할 예정이었다. 그러나 여야의 막바지 협상과 맞물려 기획재정부의 시트 작업(계수조정 작업)이 늦어지면서 결국 처리시한을 넘겼다.

