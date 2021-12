LG유플러스, KCGS '지배구조 우수기업' 선정

[아시아경제 구은모 기자] LG유플러스 LG유플러스 032640 | 코스피 증권정보 현재가 13,700 전일대비 250 등락률 +1.86% 거래량 718,108 전일가 13,450 2021.12.03 12:58 장중(20분지연) 관련기사 LG유플러스, 기부 플랫폼 '도전은행' 결식아동 식사배달에 첫 기부LG유플러스, 'U+5G 스마트항만' 5G MEC 과기정통부 장관 표창 수상“선생님과 아이 양방향 화상 교육” LGU+ 아이들나라, 호두랩스와 사업 제휴 close 가 한국기업지배구조원(KCGS)이 발표한 2021년 KCGS 우수기업 시상식에서 지배구조 우수 기업에 선정됐다고 3일 밝혔다.

KCGS는 국내 대표적인 ESG(환경·사회·지배구조) 평가기관으로 2003년부터 매년 국내 상장회사의 지속가능경영 수준을 평가하고 있다. 올해는 ESG 등급위원회의 평가 결과를 심사를 바탕으로 지배구조 부문 6개사, ESG 부문 7개사 등 총 13개사를 선정했다.

LG유플러스는 지배구조 부문 우수기업으로 최종 선정됐다. 이는 올해 ESG 경영 강화를 위한 노력이 높은 평가를 받았기 때문으로 풀이된다. 앞서 LG유플러스는 KCGS가 발표하는 ESG 평가에서 지난해 대비 두 단계 상승한 종합 A등급을 받기도 했다.

LG유플러스는 올해 ESG 경영 강화를 위해 이사회 내 ‘ESG 위원회’를 설치하고, 회사의 경제·환경·사회적 이슈에 즉각 대응할 수 있는 체계를 구축하는 등 거버넌스 강화에 집중했다. ESG 위원회 산하에는 최고재무책임자(CFO)를 의장으로 하는 ESG실무협의체를 두어 전사 분야별 중장기 ESG 이슈를 검토하고 경과 사항을 정기적으로 보고하도록 했다.

아울러 LG유플러스는 리스크 및 위기 대응 관리를 강화하기 위해 지난 6월 전사 위기관리를 총괄하는 최고위기관리책임자(CRMO)를 선임하고, 산하에 위기관리팀을 신설했다. 위기관리팀은 위기관리위원회와 비상대책위원회를 운영하며, 위기에 즉각 대응하는 역할을 맡는다. 적극적인 주주환원 정책도 펼치고 있다. LG유플러스는 지난 6월 1000억원 규모의 자사주를 취득한 데 이어 사상 첫 중간 배당 도입 및 실시를 통해 주주환원 정책도 다변화했다.

박형일 LG유플러스 CRO는 “LG유플러스는 ESG 측면의 주요 아젠다를 체계적으로 관리하고자 발생 가능한 리스크와 기회 요인에 선제적으로 대응하고 있다”며 “앞으로도 새로운 성장과 도약을 위해 이해관계자의 목소리에 귀 기울이고 소통할 것”이라고 말했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr