SK디스커버리, 안재현 사장 선임…2022년 임원인사 단행

[아시아경제 황윤주 기자] SK디스커버리 SK디스커버리 006120 | 코스피 증권정보 현재가 44,500 전일대비 300 등락률 +0.68% 거래량 26,680 전일가 44,200 2021.12.02 13:53 장중(20분지연) 관련기사 [Biz 뷰] "CEO 평가, 회장이 안한다" 계열사 인사 거리둔 SK 회장SK플라즈마, 싱가포르 혈액제제 국가 입찰 단독 선정… 270억원 규모SK디스커버리, 300억 규모의 자사주 매입…중간 배당 도입 검토 close 가 안재현 사장을 선임했다.

SK디스커버리 SK디스커버리 006120 | 코스피 증권정보 현재가 44,500 전일대비 300 등락률 +0.68% 거래량 26,680 전일가 44,200 2021.12.02 13:53 장중(20분지연) 관련기사 [Biz 뷰] "CEO 평가, 회장이 안한다" 계열사 인사 거리둔 SK 회장SK플라즈마, 싱가포르 혈액제제 국가 입찰 단독 선정… 270억원 규모SK디스커버리, 300억 규모의 자사주 매입…중간 배당 도입 검토 close 는 안재현 SK에코플랜트 사장을 신임 사장으로 선임하는 등 2022년 임원인사를 단행했다고 2일 밝혔다.

SK디스커버리 SK디스커버리 006120 | 코스피 증권정보 현재가 44,500 전일대비 300 등락률 +0.68% 거래량 26,680 전일가 44,200 2021.12.02 13:53 장중(20분지연) 관련기사 [Biz 뷰] "CEO 평가, 회장이 안한다" 계열사 인사 거리둔 SK 회장SK플라즈마, 싱가포르 혈액제제 국가 입찰 단독 선정… 270억원 규모SK디스커버리, 300억 규모의 자사주 매입…중간 배당 도입 검토 close 는 2017년 출범 이후 성공적으로 지주사 체계를 갖추었고, 이제 넷제로(Net-Zero) 시대에 걸맞는 사업 포트폴리오 전환을 통해 새로운 도약을 이루기 위해 안재현 사장을 선임하게 됐다고 밝혔다.

안재현 사장은 2019년 SK건설(현 SK에코플랜트)의 사장으로 취임해 친환경, 신에너지로 SK에코플랜트의 사업구조 전환을 성공적으로 추진했으며, SK그룹 내에서는 투자와 M&A(인수합병) 전문가로 알려져 있다.

이러한 전문성과 경험을 바탕으로 SK디스커버리 SK디스커버리 006120 | 코스피 증권정보 현재가 44,500 전일대비 300 등락률 +0.68% 거래량 26,680 전일가 44,200 2021.12.02 13:53 장중(20분지연) 관련기사 [Biz 뷰] "CEO 평가, 회장이 안한다" 계열사 인사 거리둔 SK 회장SK플라즈마, 싱가포르 혈액제제 국가 입찰 단독 선정… 270억원 규모SK디스커버리, 300억 규모의 자사주 매입…중간 배당 도입 검토 close 와 자회사들의 미래 성장 축인 그린소재, 바이오, 에너지 솔루션, 리빙 플랫폼 사업 추진에 가속도를 붙이고 추가적인 성장기회를 발굴하는 데 많은 기여를 할 것으로 기대된다.

안재현 사장이 내년 3월 주주총회 의결을 거쳐 SK디스커버리 SK디스커버리 006120 | 코스피 증권정보 현재가 44,500 전일대비 300 등락률 +0.68% 거래량 26,680 전일가 44,200 2021.12.02 13:53 장중(20분지연) 관련기사 [Biz 뷰] "CEO 평가, 회장이 안한다" 계열사 인사 거리둔 SK 회장SK플라즈마, 싱가포르 혈액제제 국가 입찰 단독 선정… 270억원 규모SK디스커버리, 300억 규모의 자사주 매입…중간 배당 도입 검토 close 대표이사로 취임하면 본격적으로 ESG 경영을 선도하기 위한 사업 포트폴리오 구축에 전념할 것으로 보인다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr