[아시아경제 황윤주 기자]

◇사장

▲ 박원철 SKC SKC 011790 | 코스피 증권정보 현재가 188,000 전일대비 5,000 등락률 -2.59% 거래량 282,020 전일가 193,000 2021.12.02 12:20 장중(20분지연) 관련기사 SK그룹 '전문경영인 부회장 체제' 확립SKC, 새 대표에 동박 사업 기여한 박원철…SK넥실리스, 이재홍 대표 취임[클릭 e종목]"SKC, 실리콘 음극재 사업 진출...실적 호조세 지속" close 사장

◇ 투자사 대표

▲ 이재홍 SK넥실리스 대표 ▲ 김종우 SKC SKC 011790 | 코스피 증권정보 현재가 188,000 전일대비 5,000 등락률 -2.59% 거래량 282,020 전일가 193,000 2021.12.02 12:20 장중(20분지연) 관련기사 SK그룹 '전문경영인 부회장 체제' 확립SKC, 새 대표에 동박 사업 기여한 박원철…SK넥실리스, 이재홍 대표 취임[클릭 e종목]"SKC, 실리콘 음극재 사업 진출...실적 호조세 지속" close 솔믹스 대표 ▲ 오준록 앱솔릭스 대표

◇ 신규 임원

▲ 박호중 SKC SKC 011790 | 코스피 증권정보 현재가 188,000 전일대비 5,000 등락률 -2.59% 거래량 282,020 전일가 193,000 2021.12.02 12:20 장중(20분지연) 관련기사 SK그룹 '전문경영인 부회장 체제' 확립SKC, 새 대표에 동박 사업 기여한 박원철…SK넥실리스, 이재홍 대표 취임[클릭 e종목]"SKC, 실리콘 음극재 사업 진출...실적 호조세 지속" close 진천공장장 ▲ 이동훈 SKC SKC 011790 | 코스피 증권정보 현재가 188,000 전일대비 5,000 등락률 -2.59% 거래량 282,020 전일가 193,000 2021.12.02 12:20 장중(20분지연) 관련기사 SK그룹 '전문경영인 부회장 체제' 확립SKC, 새 대표에 동박 사업 기여한 박원철…SK넥실리스, 이재홍 대표 취임[클릭 e종목]"SKC, 실리콘 음극재 사업 진출...실적 호조세 지속" close 솔믹스 경영지원본부장

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr