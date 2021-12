‘중장년 재취업의 미래’ 서울시50플러스재단, 전직서비스 발전포럼 개최

[아시아경제 임철영 기자] 서울시50플러스재단이 최근 전직(재취업)서비스에 대한 사회적 요구가 높아짐에 따라 전직서비스의 활성화 및 발전 방안을 찾기 위한 전문가 포럼을 2일 개최한다.

‘포스트 코로나시대의 전직서비스의 변화와 향후 발전방안’을 주제로 진행되는 이번 포럼에서는 비대면화가 가속화되는 현 상황에서 효과적인 전직지원 콘텐츠 및 운영방식, 실효성 있는 성과관리에 대해 논의한다.

재단은 이번 포럼을 통해 교육 후 일·활동까지 연계되는 서울형 전직지원서비스에 대한 홍보와 공공성을 확보하고 민간과 공공의 강점을 접목한 다양한 전직서비스 모듈 개발을 모색할 계획이다.

이번 포럼은 전직서비스에 관심있는 공공·민간기관 담당자, 관련정책 전문가, 전직서비스 운영사 등이 참여한다. 일자리사업본부 남경아 본부장은 “이제 퇴직이 곧 은퇴를 뜻하던 시대는 지났다”며 “퇴직이 새로운 출발이 될 수 있도록 재단은 앞으로 50+세대의 생애전환과 사회참여를 위한 맞춤형 전직지원 프로그램 개발을 위해 더욱 최선을 다하겠다”고 말했다.

