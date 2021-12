外人 9000억 순매수…코스피 2% 넘게 상승 마감

코스닥도 상승 반전…1%대 오르며 마감

[아시아경제 이민우 기자] 코스피가 외국인과 기관의 동반 매수세에 힘입어 전일 대비 2% 넘게 상승하며 마감했다. 오전 한때 1% 넘게 떨어졌던 코스닥도 1%대 오르며 장을 마쳤다.

1일 코스피는 전날 대비 2.14%(60.71포인트) 오른 2899.72로 장을 마쳤다. 2860.12으로 강보합 출발 이후 한때 하락세로 전환하기도 했지만 이내 상승폭을 넓혀갔다.

외국인과 기관의 양매수가 지수를 끌어올렸다. 특히 외국인의 순매수가 두드러졌다. 이날 하루에만 9068억원어치를 사들인 것이다. 하루 순매수액으로는 지난 8월31일(1조1233억원) 이후 최대 규모였다. 기관도 908억원어치를 순매수했다. 개인은 9955억원어치를 팔아치웠다.

거의 모든 업종이 올랐다. 기계(3.76%), 철강·금속(3.61%), 운수창고(3.55%), 전기·전자(3.54%), 화학(3.31%) 등 3% 이상 상승한 업종도 다수였다. 의료정밀(-6.24%), 통신업(-0.61%) 등은 내렸다.

시가총액 상위 10위 종목도 대부분 올랐다. 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 81,200 전일대비 3,400 등락률 +4.37% 거래량 1,806,117 전일가 77,800 2021.12.01 15:30 장마감 의 상승폭이 4.37%로 가장 컸다. 이어 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 74,400 전일대비 3,100 등락률 +4.35% 거래량 21,873,540 전일가 71,300 2021.12.01 15:30 장마감 (4.35%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 718,000 전일대비 24,000 등락률 +3.46% 거래량 242,812 전일가 694,000 2021.12.01 15:30 장마감 (3.46%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 201,000 전일대비 5,500 등락률 +2.81% 거래량 737,860 전일가 195,500 2021.12.01 15:30 장마감 (2.81%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 390,000 전일대비 9,000 등락률 +2.36% 거래량 547,908 전일가 381,000 2021.12.01 15:30 장마감 (2.36%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 116,500 전일대비 2,500 등락률 +2.19% 거래량 4,201,821 전일가 114,000 2021.12.01 15:30 장마감 (2.19%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 693,000 전일대비 5,000 등락률 +0.73% 거래량 225,517 전일가 688,000 2021.12.01 15:30 장마감 (0.73%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 122,500 전일대비 500 등락률 +0.41% 거래량 1,469,769 전일가 122,000 2021.12.01 15:30 장마감 (0.41%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 891,000 전일대비 2,000 등락률 +0.22% 거래량 95,135 전일가 889,000 2021.12.01 15:30 장마감 (0.22%) 등의 순서였다. 카카오뱅크 카카오뱅크 323410 | 코스피 증권정보 현재가 65,200 전일대비 400 등락률 -0.61% 거래량 1,912,045 전일가 65,600 2021.12.01 15:30 장마감 만 -0.61% 떨어졌다.

코스닥은 전날 대비 1.19%(11.52포인트) 오른 977.15에 마감했다. 장 초반 전날 대비 1.63% 떨어진 949.86까지 하락하며 지난 10월13일 이후 처음으로 940대로 내려갔지만 오후 들어 회복하며 끝내 상승마감했다.

역시 외국인의 순매수가 강세였다. 외국인 홀로 338억원을 순매수한 반면 개인과 기관은 각각 252억원, 80억원어치를 순매도했다.

대부분의 업종이 상승했다. 통신장비(3.91%), 기타 제조(3.61%), 반도체(3.03%), 출판·매체복제(3.02%), 비금속(2.98%) 등의 순서로 상승폭이 컸다. 종이·목재(-1.81%), 디지털컨텐츠(-1.68%), 일반전기전자(-1.38%) 등은 내렸다.

다만 시총 상위 10위 종목들은 대부분 하락했다. 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 69,500 전일대비 6,200 등락률 -8.19% 거래량 953,426 전일가 75,700 2021.12.01 15:30 장마감 (-8.19%), 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 184,900 전일대비 12,100 등락률 -6.14% 거래량 1,836,852 전일가 197,000 2021.12.01 15:30 장마감 (-6.14%), 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 212,800 전일대비 11,500 등락률 -5.13% 거래량 1,107,809 전일가 224,300 2021.12.01 15:30 장마감 (-5.13%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 517,800 전일대비 25,600 등락률 -4.71% 거래량 439,765 전일가 543,400 2021.12.01 15:30 장마감 (-4.71%) 등의 낙폭이 특히 두드러졌다. 그 밖에 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 127,700 전일대비 4,000 등락률 -3.04% 거래량 701,935 전일가 131,700 2021.12.01 15:30 장마감 (-3.04%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 96,700 전일대비 1,900 등락률 -1.93% 거래량 1,918,312 전일가 98,600 2021.12.01 15:30 장마감 (-1.93%) 등도 하락했다. 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 82,600 전일대비 1,600 등락률 +1.98% 거래량 924,271 전일가 81,000 2021.12.01 15:30 장마감 (1.98%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 122,100 전일대비 2,100 등락률 +1.75% 거래량 287,827 전일가 120,000 2021.12.01 15:30 장마감 (1.75%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 36,300 전일대비 300 등락률 +0.83% 거래량 631,087 전일가 36,000 2021.12.01 15:30 장마감 (0.83%)만 올랐다. SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 402,900 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 402,900 2021.12.01 15:30 장마감 는 보합을 나타냈다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr