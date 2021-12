日 3분기 금융 外 전 산업 경상이익 174조원…전년比 35%↑

[아시아경제 권재희 기자] 올 3분기(7~9월) 일본 법인기업의 경상이익이 30% 넘게 늘어난 것으로 나타났다.

1일 일본 재무성이 발표한 올 3분기 법인기업 통계에 따르면, 금융·보험업을 제외한 전체 산업 경상이익은 전년 동기와 비교해 35.1% 늘어난 16조7508억엔(약 174조원)으로 집계됐다.

이로써 일본 전체 산업의 경상이익이 3개 분기 연속 증가했다.

다만 증가세가 93.3% 급증한 2분기에 비해선 눈에 띄게 둔화했다.

올해 들어 일본 기업의 경상이익이 증가세를 유지하는 것은 코로나19으로 타격이 컸던 지난해에 이익이 급격히 줄었던 것에 대한 기저효과로 분석된다.

업종별로는 제조업이 71.0% 증가한 가운데 자동차에 들어가는 전자부품 수요가 늘어난 데 힘입어 정보통신기기 업종의 경상이익이 3.6배 규모로 폭증했다.

세계적인 공급 부족 사태가 나타난 반도체용 부재료를 취급하는 화학업종도 증가세가 두드러졌다.

이에 비해 비제조업의 경상이익은 17.0% 신장에 그쳤다.

외식산업을 포함한 서비스업의 경상이익은 74.9% 급증했다.

서비스업종의 경상이익 증가는 기저효과와 더불어 코로나19 긴급사태가 선포됐던 지역의 업체에 제공된 정부 지원금 영향인 것으로 보인다.

반면 원유 등 에너지 가격이 올라 발전용 연료비 부담이 커진 전기업종의 경상이익은 49.5% 감소한 것으로 나타났다.

한편 일본 전체 법인기업의 올 3분기 설비투자액은 1.2% 늘어난 10조9276억엔으로, 2개 분기째 증가세를 기록했다.

