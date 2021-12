"과로사회로 가는 길"… 윤석열 '주 52시간 폐지' 발언 연일 뭇매

靑 "사회적 합의 있었다… 보완책도 있어"

尹 "업종에 따라 유연성 있게 해달라는 것"

[아시아경제 박준이 기자] 지난달 30일 윤석열 국민의힘 대선 후보의 '주 52시간 근무제 폐지' 발언을 둘러싸고 정치권의 비판이 계속되고 있다. 이에 윤 후보는 영세·중소기업 등 현장의 어려움을 강조하며 근로시간을 유연하게 조정할 수 있게 해야 한다고 재차 설명했다.

박수현 청와대 국민소통수석은 1일 한 유튜브 방송에 출연해 "주 52시간 근무제는 근로와 사람의 삶이라는 양쪽 영역을 병행하겠다는 것"이라며 "사회적 합의가 있었고 앞으로 나아가야 한다"고 윤 후보 발언을 반박했다. 그러면서 "문제가 있다면 보완할 수 있다. 다만 현행 주 52시간 근무제는 탄력근무제 등 보완책이 있다"고 덧붙였다.

더불어민주당 공동선거대책위원장인 박용진 의원은 이날 페이스북을 통해 윤 후보의 발언을 두고 "연이틀 무지한 반(反) 노동 발언을 쏟아내고 있다"고 직격했다. 박 의원은 "윤 후보가 정권을 잡으면 과로 사회로 가는 문이 열린다"며 "중소기업의 어려움을 보듬겠다면, 노동자의 건강과 생활 안정을 염두에 두고 발언하라"고 비판했다.

김동연 전 경제부총리 측 이연기 공보특보도 이날 "한국인의 연간 노동시간은 2020년 기준 평균 1908시간으로 OECD 국가 평균인 1687시간을 크게 웃도는 시간"이라며 "52시간 기준마저 없앤다면 국민의 삶이 더 고단해질 것은 의심의 여지가 없다. 우리 김동연 캠프는 '주 52시간 근무제 철폐'에 단호히 반대한다"고 밝혔다.

앞서 윤 후보는 충북 청주의 한 2차 전지 기업에 방문해 "최저시급제라든지, 주 52시간이라고 하는 게 중소기업에서 창의적으로 좀 일을 해야 하는, 단순기능직이 아닌 경우에는 굉장히 비현실적이고 기업 운영에 지장이 정말 많다"며 "이런 탁상공론 때문에 중소기업이 많이 어렵다는 말씀 잘 들었고 비현실적인 제도 등은 다 철폐해 나가도록 하겠다"고 밝힌 바 있다.

윤 후보는 지난 7월에도 '120시간 노동' 발언으로 뭇매를 맞았지만 '업종에 따라 근무시간을 늘릴 수 있어야 한다'는 기본 기조에는 변함이 없었다.

논란이 일자 윤 후보는 이날 천안 동남구에 있는 독립기념관에 방문한 뒤 기자들과 만나 "많은 분들이 최저임금제와 주 52시간 근로제 때문에 영세·중소기업 운영에 굉장히 장애가 많다"며 "주 52시간을 평균으로 해서 그것이 3개월이든, 1달이든, 6개월이든 경우에 따라 업종에 따라 주52시간을 유지하더라도 평균을 갖고 유연성 있게 해달라는 말"이라고 설명했다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr