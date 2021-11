[아시아경제 이민지 기자] 리노스 리노스 039980 | 코스닥 증권정보 현재가 1,065 전일대비 70 등락률 -6.17% 거래량 420,747 전일가 1,135 2021.11.30 15:30 장마감 관련기사 “2차전지” 고공행진! 하나 더 남았습니다! 마지막 저평가 황금주!드디어 나왔다! “삼성전자-테슬라” 황금 수혜株!리노스, 62억 규모 112시스템 교체 및 고도화 계약 체결 close 는 운영자금 조달을 위해 50억원 규모로 전환사채 발행을 결정했다고 30일 공시했다.

표면이자율과 만기이자율은 모두 0%이고 사채만기일은 2026년 12월 2일이다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr