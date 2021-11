KB캐피탈, 수원시자원봉사센터와 '사랑의 희망차량 전달식'

[아시아경제 기하영 기자]KB캐피탈이 수원시자원봉사센터와 수원시 권역 자원봉사단체 4곳에 사회복지 서비스를 위한 차량 4대를 기부했다고 29일 밝혔다.

이날 오전 진행한 전달식에는 황수남 KB캐피탈 대표이사, 임숙자 수원시자원봉사센터 센터장과 자원봉사단체 대표, 김광현 션킴모터스 회장 등이 참석했다.

이번에 기부한 차량은 자동차 외형복원 명인 김광현 션킴모터스 회장이 중고차 거래 플랫폼 KB차차차에서 자원봉사 활동에 적합한 모델을 선별한 것이다. KB캐피탈은 해당 중고차 구입자금 5200만원을 지원했고, 션킴모터스에서 무상수리와 점검 후 KB캐피탈과 함께 자원봉사 단체 4곳에 전달했다.

KB캐피탈은 KB차차차를 통해 매입한 K5, 레이, 포터, 카니발 중고차 4대를 수원시자원봉사센터, 한국환경문화사랑, 수원중사모, 희망의쉼터시민봉사단 등 차량이 노후화돼 봉사에 어려움이 있는 단체 4곳에 기부했다. 해당 기부 차량은 무료급식 밥차 운영, 코로나 19 방역 활동 등 다양한 사회복지 사업을 위한 목적으로 사용된다.

황수남 KB캐피탈 대표이사는 "지원한 차량은 사회복지기관에서 사회적 취약계층과 봉사활동으로 적재 적소에 사용할 계획"이라며 "앞으로도 차량의 지원이 필요한 곳과 연계한 사회공헌 활동을 지속해 나갈 예정"이라고 말했다.

