홍준표, 이재명 비판 계속…"잔혹한 살인을 데이트 폭력으로 둔갑시켜"

[아시아경제 권서영 기자] 홍준표 국민의힘 의원이 이재명 더불어민주당 대선 후보의 '조카 살인 사건 변호 논란'에 관해 재차 비판의 목소리를 높였다.

27일 홍 의원은 자신의 페이스북에 "잔혹한 살인 사건을 데이트 폭력으로 둔갑시키는 재주는 대장동 비리를 국민의힘 게이트로 둔갑시키는 재주와 흡사하다"라고 적었다. 이어 "검사 사칭에 총각 사칭, 나아가 대선 후보 사칭까지 참 더러운 대선이다"라며 "그래서 이번 대선은 쉬겠다는 것"이라고 덧붙였다.

앞서 홍 의원은 지난 26일에도 자신이 개설한 청년 플랫폼 '청년의꿈'에서 "살인자 집안 출신에 포악한 후보는 대통령을 해선 안 된다"라고 지적한 바 있다. 이는 조카의 살인 사건을 변호했다는 논란에 휩싸인 이 후보 측을 겨냥한 비판으로 풀이된다.

지난 24일 이 후보는 자신의 페이스북에 "제 일가 중 한 명이 과거 데이트 폭력 중범죄를 저질렀다"라며 "그 가족들이 변호사를 선임할 형편이 못 돼 일가 중 유일한 변호사인 제가 변론을 맡을 수밖에 없었다"라고 썼다. 이어 "데이트 폭력은 모두를 불행에 빠뜨리고 처참히 망가뜨리는 중범죄"라고도 덧붙였다.

그러나 이 후보가 사과를 전하는 과정에서 '데이트 폭력'이라는 표현을 사용한 것에 대한 지적이 이어졌다. 살인 사건이라는 중범죄를 축소하려는 의도가 아니었냐는 비판이다. 이에 이 후보는 "데이트 폭력이라는 말로 사건을 감추려는 의도는 조금도 없다"라며 "흉악 범죄로 인한 고통의 크기를 헤아릴 수는 없음을 잘 알고 있다"라고 해명했다.

