英 여행 금지국 10곳으로 늘려 '말라위 등 추가'…입국 규제도 강화

[아시아경제 박병희 기자] 영국이 코로나19 변이 바이러스 '오미크론' 감염 사례를 확인한 뒤 모든 나라를 대상으로 입국 규제를 강화했다.

보리스 존슨 영국 총리는 27일(현지시간) 오후 긴급 기자회견을 하고 영국에 들어오는 모든 사람은 입국 후 둘째 날 PCR 검사 결과가 음성으로 확인될 때까지 자가격리를 해야 한다고 밝혔다. 지금까지는 영국에 들어갈 때 코로나19 백신 접종을 완료한 사람은 입국 이틀 뒤 PCR 또는 항원 검사를 받는 조건으로 자가격리를 하지 않아도 됐다.

존슨 총리는 아울러 오미크론 변이에 감염된 확진자와 접촉했을 경우 코로나19 백신 접종 완료 여부와 관계없이 모두 열흘간 자가 격리를 해야 한다고 설명했다.

다만 존슨 총리는 새로운 지침을 적용하는 시점은 밝히지 않았다.

존슨 총리는 조만간 대중교통과 상점 등에서 마스크 착용을 의무화하는 방안을 검토하고 있으며, 사비드 자비드 보건부 장관이 다음 주 초 결정해 발표할 계획이라고 전했다.

영국 정부는 이날 말라위, 모잠비크, 잠비아, 앙골라 등 4개국을 여행 금지 국가로 추가 지정했다. 이로써 영국에서 여행을 금지한 아프리카 국가는 남아프리카공화국, 나미비아, 레소토, 에스와티니, 짐바브웨, 보츠와나 등 총 10곳으로 늘었다.

앞서 자비드 보건부 장관은 첼름스퍼드와 노팅엄 지역에서 각각 코로나19 변이 오미크론에 감염된 사례가 확인됐으며 현재 자가 격리 중인 두 사람이 남아프리카공화국에 다녀왔다고 밝혔다.

