소통·협업 위한 학습공간 … 동명대, ‘코딩 워크스페이스’ 문 열어

[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 동명대학교가 지난 24일 코딩 워크스페이스 개소식과 SW 융합작품 전시회를 열었다.

행사에는 동명 문화학원 서의택 이사장, 동명대 전호환 총장과 SW 중심대학 조미경 사업단장이 참석했다.

코딩 워크스페이스는 SW 참여학과(컴퓨터공학과, 게임공학과, AI 학부, 소프트웨어 융합보안학과, 데이터사이언스학과, 디지털미디어공학부) 학생을 위한 창의적 융합적 SW 교육과 개발 환경, 소통과 협업이 가능한 열린 학습 공간을 제공했다.

워크스페이스는 팀별 프로젝트 회의실 2실(에이다 회의실, 리치 회의실)과 참여학과 학생의 개방형 스터디 공간인 Open Study Room 등 편의를 제공한다.

개소식과 함께 SW 중심 대학사업단의 산학프로젝트 전시회도 열린다.

전시회는 참여학과와 연계전공 참여학과 학생이 산업체와 연구·개발한 제품을 전시해 정보교류를 활성화했다.

IT융합 분야의 우수 신규 아이디어 발굴과 부산 내 중고교생에게 IT 관련 솔루션 개발 기회를 제공하기 위해 전시회에 중고등부 전시 세션을 따로 뒀다.

전시회는 초청 강연과 시상식과 함께 오는 26일까지 이어진다.

동명대 조미경 SW 중심 대학사업단장은 “더 많은 학생이 소프트웨어에 친숙해지는 기회를 얻도록 SW 중심 대학사업단에서 많은 지원을 하겠다”고 말했다.

