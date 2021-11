[서울모빌리티쇼]포르쉐코리아, 亞 최초 파나메라 플래티넘 등 12종 출품

아시아 최초 '파나메라 4 E-하이브리드 플래티넘 에디션' 공개

[아시아경제 유제훈 기자] 포르쉐코리아는 25일 경기 고양시 킨텍스에서 열린 '2021 서울모빌리티쇼'에 아시아 최초로 공개하는 파나메라 플래티넘 에디션을 포함, 총 12종의 차량을 출품했다고 밝혔다.

'스포츠 모빌리티의 오늘과 내일(Sporty Mobility of Today and Tomorrow)'을 주제로 이날 열린 프레스 컨퍼런스에선 홀가 게어만 대표가 연사로 나서 그간의 경영성과와 미래 비전을 공개했다.

홀가 게어만 대표는 "포르쉐코리아는 지속 가능한 성장을 목표로 매년 최대 실적을 이어가고 있으며, 이 같은 한국 고객들의 성원에 보답하기 위해 더 적극적인 경영 투자와 매력적인 제품 포트폴리오를 준비하고 있다"면서 "이번 모빌리티 쇼에서는 브랜드 전략의 핵심인 효율적인 가솔린, 고성능 하이브리드, 순수 전기 드라이브를 기반으로 한 제품 전략을 반영한 매력적인 신차 라인업을 선보일 계획"이라고 전했다.

이날 전시회에선 아시아 최초로 '파나메라 4 E-하이브리드 플래티넘 에디션'이 공개됐다. 이 모델엔 17.9㎾h의 배터리가 적용되며 총 462마력의 시스템 출력을 발휘한다. 정지상태에서 시속 100㎞까지 가속하는데 소요되는 시간은 기존보다 0.2초 빠른 4.4초다. 최고속도는 시속 280㎞다.

포르쉐코리아는 또 스포츠카 911라인의 '911 타르가 4 GTS'도 국내 첫 공개했다. 911 GTS는 터보 차저 3.0ℓ수평대향 6기통 엔진을 탑재, 기존 모델보다 30마력 더 높은 최고출력 490마력을 발휘하며 초치대토크는 58.2㎏·m에 달한다. 정지상태에서 시속 100㎞까진 단 3.5초가 소요된다.

'신형 마칸 GTS'도 국내 최초로 공개됐다. 이외에도 포르쉐코리아는 이번 서울모빌리티쇼에서 타이칸 크로스 투리스모, 99X 일렉트릭 등 12종의 다양한 라인업을 전시할 계획이다.

한편 포르쉐코리아는 앞으로도 제품라인업을 더욱 화장할 예정이다. 올 하반기 '카이엔 터보 GT'를 시작으로 내년 상반기에는 마칸 GTS, 911 GTS, 파나메라 터보 S E-하이브리드, 파나메라 플래티넘 에디션을 출시한다. 타이칸 GTS 라인도 순차적으로 출시하며 타이칸 제품 포트폴리오를 확장할 계획이다.

특히 지난 달 자사 최초의 CUV 이자 두 번째 순수 전기차 타이칸 크로스 투리스모를 출시하며 자사 제품 포트폴리오의 전동화 비율을 높여 나가는 포르쉐코리아는 급속 및 완속 충전 인프라 확장을 통해 '포르쉐 E 모빌리티 전략'에도 힘을 쏟고 있다.

이와 함께, 포르쉐코리아는 급격한 브랜드 성장 속도에 맞춰 프리미엄 서비스를 제공하기 위해 고객 관리(Customer Care)에 주력한다. 상반기에는 월 1000대 수용 가능한 포르쉐 전용 차량물류센터(VPC)를 오픈했으며, 최근엔 포르쉐 스튜디오 송도에 이어 포르쉐 스튜디오 분당이 개관을 앞두고 있다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr