[인터뷰] '로그 인 벨지움' 유태오 "죽으면 어쩌나 공포, 영화가 살렸다"

'로그 인 벨지움' 유태오 인터뷰

[아시아경제 이이슬 기자] "영화가 날 살렸다. 힘들거나 해소가 필요할 땐 늘 영화를 보며 극복했다. 나 역시 영화를 통해 희망과 위로를 전하고 싶다."

배우 유태오가 페이크 다큐로 감독으로 돌아온다. 그는 영화에 대한 각별한 애정을 드러내며 스토리텔링 작업을 계속하겠다는 의지를 다졌다.

유태오는 24일 오전 진행된 화상 인터뷰에서 "팬데믹 선포로 벨기에 호텔에서 자가격리하며 '이런 일을 겪었다'고 말하고 싶었다"며 "놀면서 에세이처럼 만들었다"고 밝혔다.

다큐 영화 '로그 인 벨지움'은 펜데믹 선포로 벨기에 앤트워프 낯선 호텔에 고립된 후 영화라는 감수성을 통한 가상 세계에서 찾은 이야기를 그리며, 배우 유태오가 기획·제작·감독·촬영·편집·음악에 참여해 완성했다.

촬영 목적으로 방문한 벨기에에서 자가격리에 돌입한 유태오는 스마트폰으로 일상을 기록했다. 그는 "벨기에에서 '더 윈도우'를 찍다가 고립됐다"며 "불안과 공포감이 들어 이상해지지 않으려 스마트폰 카메라를 켰다고 해야 맞겠다"고 떠올렸다.

유태오는 "고립되니 외롭고 무서웠다. 당시 드라마 '머니게임'이 방송되던 때였는데, 인지도도 높지 않은 배우가 벨기에에서 죽는다면 누가 나를 기억할까 싶더라"며 "오로지 생존하기 위해 영상으로 기록했다"고 말했다.

이어 "하루가 일주일처럼 느껴졌고, 뭔가 표현해보고 싶었다"며 "촬영을 통해 나를 표현하며 공포를 해소하려 했다"고 전했다.

휴대가 용이한 스마트폰으로 진행한 촬영은 수월했다. 유태오는 "평소 해외여행 할 때 늘 삼각대와 조명을 가지고 다닌다. 언제 어디에서 오디션이 들어올지 모르니 지난 6년간 그렇게 살았다"고 말했다. 촬영 과정에 대해 "주변 사람들이 그냥 '혼자 사진 찍는구나' 싶어 하더라. 누군가의 허락을 구하지 않아도 됐고, 편했다"고 말했다.

65분 분량으로 완성된 영화에 미처 담지 못한 이야기도 있었다고. 그는 "혼자 방에서 소주를 먹고 저를 촬영한 장면은 자극적으로 비쳤다. 제 순수한 감수성이 표현되지 않을 수 있겠다 싶어서 편집했다"고 했다. 또 "혼자 호텔에서 편하게 벗고 있는 모습도 찍었는데, 누드 장면이 자극적이라서 뺐다"며 웃었다.

아내이자 사진작가로 활동 중인 니키 리가 유태오의 창작물을 극장에 걸 수 있도록 도왔다. 배급사 관계자에게 소개한 것도 니키였다. 그는 이번에 프로듀서와 촬영, 편집에 함께 이름을 올렸다.

니키 리에 관해 그는 "기댈 수 있는 파트너"라며 굳은 신뢰를 보였다. 유태오는 "니키는 아니면 아니라고 솔직하게 말한다. 그런 니키의 취향을 믿고 의견을 듣는 편"이라며 "의지하고 기댈 수 있는 파트너이자 배울 점 많은 창작자이다. 사적으로도 의지하기에 서로 의견을 주고받으며 자극이 됐다"고 애정을 드러냈다.

유태오는 영화에 대한 각별한 의미를 부여하며, 연출자, 작가, 제작자로 구분 짓지 않고 스토리텔링 활동을 계속하겠다고 밝혔다.

그는 "영화가 저를 살렸다. 어렸을 때 힘들 때 영화를 보며 해소하고 탈피했다. 영화는 제게 그런 존재"라며 "영화를 만들면서 보는 사람의 입장을 상상해봤는데, 희망을 잃지 말라고 말해주고 싶었다. 의지를 갖추면 성실하게 극복할 수 있다는 메시지를 전하고 싶다"고 말했다.

사진=엣나인필름

이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr