韓-코스타리카 정상회담, 디지털·친환경 경제협력

행동지향적 포괄적 동반자 관계, 공동선언문…과학기술 협력 등 양해각서 체결

[아시아경제 류정민 기자, 이지은 기자] 문재인 대통령은 23일 국빈 방한 중인 카를로스 알바라도 케사다 코스타리카 대통령과 정상회담을 열고 디지털, 친환경을 축으로 포스트 코로나 경제 회복을 위한 협력 관계를 구축하기로 했다.

코스타리카는 2019년 11월 한·중미 자유무역협정(FTA) 발효 이후 우리와 교역, 투자를 확대해 온 핵심 협력국이다. 양국 정상은 내년 수교 60주년을 앞두고 ‘행동지향적 포괄적 동반자 관계’로 발전시키는 내용의 공동선언문도 채택했다.

특히 문 대통령은 코스타리카 정부가 추진 중인 디지털, 친환경 인프라 사업에 경험과 기술력을 보유한 우리 기업들이 참여할 수 있도록 알바라도 대통령의 관심을 당부했다.

코스타리카의 풍부한 생물다양성을 활용해 공동연구를 강화하고 항공·우주산업과 수소차, 수소연료전지 분야의 새로운 협력도 모색해 나가기로 했다.

청와대는 "이번 회담은 중미 내 우리의 핵심 파트너인 코스타리카와 미래지향적 협력 확대를 위한 기반을 공고히 하고 우리 외교 지평을 확대하는 데 기여했다"고 평가했다. 한편 양국은 정상회담 직후 과학기술 협력, 디지털 정부 협력 등 4개의 양해각서를 체결했다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr이지은 기자 leezn@asiae.co.kr