[아시아경제 이정윤 기자] 술에 취한 채 운전하다 차량 2대를 들이받는 사고를 낸 40대 여성이 경찰에 입건됐다.

22일 경찰에 따르면 서울 수서경찰서는 도로교통법상 음주운전·특가법상 위험운전치상 혐의로 A씨를 입건해 조사하고 있다.

A씨는 전날 오전 10시 20분께 역삼역 인근 왕복 4차선 도로에서 술에 취한 채 벤츠 승용차를 운전하다 중앙선을 침범해 마주 오던 차량 2대를 연속으로 들이받은 혐의를 받는다. 이 사고로 A씨가 충격한 차량 2대에 타고 있던 운전자 2명이 경상을 입고 병원으로 옮겨졌다.

A씨의 당시 혈중알코올농도는 면허 취소에 해당하는 수치였던 것으로 알려졌다.

경찰 관계자는 "블랙박스 등을 면밀히 살펴 구체적인 사고 경위를 조사할 계획"이라고 했다.

