[아시아경제(수원)=이영규 기자] 오병권 경기도지사 권한대행이 22일 윤신일 대한적십자사 경기지사 회장에게 적십자 특별회비 1000만원을 전달했다.

경기도는 다음 달 1일부터 시작될 '2022년 적십자 회비 집중 모금기간'에 앞서 도민 참여를 독려하기 위해 전국 광역자치단체 중 첫 번째로 특별회비를 전달했다고 설명했다.

오 권한대행은 도청 상황실에서 열린 이날 전달식에서 "적십자사의 구호와 봉사활동에 차질이 없도록 지원을 아끼지 않겠다"고 했다.

적십자 회비 집중모금 기간은 12월 1일부터 내년 4월 30일까지 운영된다. 모금액은 긴급재난구호와 지역사회 봉사, 취약계층 지원 등에 쓰인다.

