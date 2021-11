[e 공시 눈에 띄네] 코스닥-19일

<장 마감 후 공시>

▲ 시너지이노베이션 시너지이노베이션 048870 | 코스닥 증권정보 현재가 4,820 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 4,590 2021.11.22 08:25 장시작전(20분지연) 관련기사 시너지이노베이션, 3분기 누적 당기순이익 123억원… 전년比 851%↑시너지파트너스그룹, 창사 이래 첫 대규모 공채 진행[e공시 눈에 띄네] 코스닥-10일 close =구자형에서 구자형, 천경민으로 대표이사 변경

▲골프존뉴딘홀딩스=손자회사 골프존카운티에 360억원 규모 금전대여 결정

▲ 한주케미칼앤홀딩스 한주케미칼앤홀딩스 043090 | 코스닥 증권정보 현재가 1,790 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,830 2021.11.22 08:25 장시작전(20분지연) 관련기사 한주케미칼앤홀딩스 “PM·커머스 사업 신설… 연내 흑자 달성 목표”큐브앤컴퍼니 불성실공시법인 지정[e공시 눈에 띄네] 코스닥-3일 close =한창바이오텍으로 사명변경 및 조상진 사외이사 신규선임, 안계환 사외이사 사임

▲ 소프트센 소프트센 032680 | 코스닥 증권정보 현재가 2,510 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,445 2021.11.22 08:25 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-13일카카오, 지금 들어가도 될까요?‘폴더블폰’ 인기 열풍!! 웃음꽃이 핀 부품주!! 수혜를 입을 역대급 핵심株는?? close =60억원 규모 전환사채 발행

▲ 엔에프씨 엔에프씨 265740 | 코스닥 증권정보 현재가 13,950 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 13,750 2021.11.22 08:25 장시작전(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]엔에프씨, 자외선차단제 원료 매출 개선 전망 아직 저평가 ‘자율주행’ 이 기업! 지금 잡아야 오릅니다엔에프씨, 검색 상위 랭킹... 주가 -3.76% close =전환상환우선주 소식 결의

▲ 더블유에스아이 더블유에스아이 299170 | 코스닥 증권정보 현재가 2,570 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,575 2021.11.22 08:25 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스닥-20일 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-23일 close =지에스엠티 합병 승인

▲ 큐캐피탈 큐캐피탈 016600 | 코스닥 증권정보 현재가 692 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 692 2021.11.22 08:25 장시작전(20분지연) 관련기사 큐캐피탈, 창투사 테마 상승세에 5.76% ↑‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제[특징주] 큐캐피탈, 관계사 제너시스BBQ 다날 페이코인 결제 제휴 부각돼 강세 close =발행주식총수 대비 4.16% 규모 전환청구권 행사

▲ 아이오케이 아이오케이 078860 | 코스닥 증권정보 현재가 1,940 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,825 2021.11.22 08:25 장시작전(20분지연) 관련기사 "무료카톡방 추천주가 상승하는 이유? 이거였어?"‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제 close =50억원 규모 제13회차 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 재매각. 납입금 61억3600만원.

▲ 소프트센 소프트센 032680 | 코스닥 증권정보 현재가 2,510 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,445 2021.11.22 08:25 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-13일카카오, 지금 들어가도 될까요?‘폴더블폰’ 인기 열풍!! 웃음꽃이 핀 부품주!! 수혜를 입을 역대급 핵심株는?? close =60억 규모의 9회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr