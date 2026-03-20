소프트센 최대주주, 10억 규모 장내 매수 결정

소프트센 소프트센 close 증권정보 032680 KOSDAQ 현재가 233 전일대비 11 등락률 +4.95% 거래량 899,033 전일가 222 2026.03.20 11:30 기준 관련기사 소프트센, 3분기 누적 영업이익 흑자 전환 소프트센, ICT 수주 증가…하반기 실적 개선 기대 소프트센, 中소천과기에 초박형 태양광 유리·BIPV 모듈 핵심장비 공급 추진 전 종목 시세 보기 최대주주가 약 10억원 규모의 장내 매수에 나선다.

소프트센은 20일 공시를 통해 최대주주 성다가 약 10억원 규모의 지분을 장내에서 매수할 계획이라고 밝혔다.

공시에 따르면 매수 기간은 오는 4월22일부터 5월21일까지로, 해당 기간 동안 시장에서 순차적으로 지분을 취득할 예정이다.

회사 측은 이번 매수 결정이 중장기 성장성에 대한 확신을 바탕으로 이뤄진 것이라고 설명했다.

소프트센은 지난해 글로벌 경영 환경 변화 등의 영향으로 실적이 다소 부진했으나, 기존 사업 경쟁력을 강화하는 한편 외부 협력을 확대하며 신규 성장 동력 확보에 주력하고 있다. 특히 기존 IT 사업을 기반으로 AI 바이오·헬스케어 분야로의 사업 확장을 추진 중이다.

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회사 관계자는 "이번 매수는 사업 구조 고도화를 통해 향후 실적 개선에 대한 기대를 반영한 것"이라며 "앞으로도 지속적인 경쟁력 강화를 통해 기업가치 제고에 힘쓸 것"이라고 말했다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



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