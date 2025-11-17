소프트센, 3분기 누적 영업이익 흑자 전환

소프트센 소프트센 032680 | 코스닥 증권정보 현재가 263 전일대비 6 등락률 -2.23% 거래량 264,122 전일가 269 2025.11.17 09:47 기준 관련기사 소프트센, ICT 수주 증가…하반기 실적 개선 기대소프트센, 中소천과기에 초박형 태양광 유리·BIPV 모듈 핵심장비 공급 추진코스피, 외인 순매수에 소폭 상승…"외인, 5거래일 연속 사자" 전 종목 시세 보기 close 은 올해 3분기 연결 기준 매출액이 182억원을 기록했다고 17일 밝혔다. 이는 올해 상반기 매출액인 189억원에 가까운 규모다.

소프트센은 중국에서 3대 이동통신사와 업무 제휴를 통해 문자, 음성, 인증 등의 B2C(기업과 소비자 간 거래)부가서비스를 제공하는 IT솔루션 사업을 영위하고 있다. 이와 함께 국내에서 제반 IT인프라 구축 및 유지보수 서비스를 제공하는 ICT(정보통신산업)사업과 2차 전지용 X-RAY 검사장비 제조 등을 하고 있다.

회사 측은 "올 3분기 누적 연결기준 매출액은 371억원으로, 전년 동기 407억원대비 약 8.8% 감소했으나 올 2분기부터 강도 높은 사업 구조조정에 따라 영업이익은 전년 동기 대비 흑자 전환하는 성과를 이뤘다"고 설명했다.

한편 소프트센의 대주주인 홍콩셩다국제유한공사는 경영지배력 강화 및 지배구조 안정성 제고 목적으로 오는 12월5일부터 2026년 1월2일까지 장내 매수를 통해 보통주 400만주(총 10억원 규모)를 추가 매입할 계획이다. 추가 지분매입 완료 시 홍콩셩다국제유한공사의 지분율은 현재 15.18%에서 18.96%로 증가하게 된다.

회사 관계자는 "주된 사업인 IT솔루션 사업과 ICT사업의 안정적인 성장 기반을 토대로, 사업 구조조정이 진행된 올해 대비 내년이 더욱 기대된다"고 말했다.

이어 "내년에는 중국 소천과기에 초박형 태양광 유리 및 건물일체형태양광(BIPV) 모듈 생산용 핵심장비 공급 계획과 함께 다양한 루트를 통해 현재 검토 중인 신사업이 도입될 예정"이라며 "이에 따른 어닝 서프라이즈도 기대되는 상황"이라고 덧붙였다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



