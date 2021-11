文대통령 "감염병 대비 위해 공공의료 확충 노력 필요"

2021 대통령 국민과의 대화, 일상으로…보건복지부 장관 "공공의료원 권역별로 설치 예정"

[아시아경제 류정민 기자, 이지은 기자] 문재인 대통령은 21일 KBS 생중계로 진행된 ‘대통령 국민과의 대화, 일상으로’에서 경기도 안산의 공공의료원 설립에 대한 질문을 받고 "또 다른 감염병을 대비하기 위해서라도 공공의료 확충 노력이 필요하다"고 말했다.

문 대통령은 "우리는 공공의료가 아직도 부족하다. 거점별로 공공의료원이 설치돼 있다 보니 기초자치단체에 없는 곳이 많다. 안산은 인구가 많은 큰 도시"라고 덧붙였다. 그러면서 문 대통령은 권덕철 보건복지부 장관에게 답변을 요구했다.

권덕철 장관은 "공공의료원을 확충하는 것은 정부 입장에서는 지지한다. 성남의료원의 경우는 지자체가 설립했다. 안산은 대학병원이 있고, 공공의료원은 감염병 사태 때 중요한데 공공의료 계획에 권역별로 설치할 예정이다. 열심히 지원하겠다"고 말했다.

