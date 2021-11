文대통령 "돌파감염, 신속하게 의료조치 받도록 하겠다"

2021 대통령 국민과의 대화, 일상으로…"3차 접종까지 이뤄지면 돌파감염 현저히 줄 것"

[아시아경제 류정민 기자, 이지은 기자] 문재인 대통령은 21일 KBS 생중계로 진행된 ‘대통령 국민과의 대화, 일상으로’에서 "돌파감염이 있을 수 있는데 돌파감염으로 해서 확진된 경우 신속하게 의료조치를 받을 수 있도록 저희가 매뉴얼을 잘 갖추겠다"고 밝혔다.

문 대통령은 이날 돌파감염을 경험한 한 시민이 신속한 의료조치를 받지 못했다는 내용의 질문을 받고 이렇게 말했다.

문 대통령은 "어려운 상황에 처했을 때 보건당국과 보건소에서 뭔가 매뉴얼이 있어서 이렇게 대응하면 된다라고 잘 알려드렸으면 좋았을텐데 그러지 못한 점에 대해서 죄송하다"고 말했다.

문 대통령은 "코로나는 처음 겪는 것이다. 우리가 나름대로 세계적으로 잘 대응하고 있다고는 하지만 여러 부족한 점이 많다"고 말했다. 문 대통령은 세상에 완벽하게 면역을 주는 백신은 없다면서도 정부가 대책을 마련하겠다고 다짐했다.

문 대통령은 "돌파감염은 접종 면역력이 떨어지기 때문에 발생하는 일이라 추가접종 기간을 단축해서 4개월, 5개월보다 빠르게 추가접종을 실시하고 있고 국민들도 잘 협조하고 있다. 3차 접종까지 이뤄지고 나면 돌파감염 사례는 현저하게 줄지 않을까 생각한다"고 말했다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr이지은 기자 leezn@asiae.co.kr