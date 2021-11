장혜영 "헤어지자 하면 女죽이는데, 어떻게 페미니스트 안 되겠나"

"페미니즘이 싫다면, 여성 죽이지 말라"

[아시아경제 강주희 기자] 장혜영 정의당 의원이 최근 발생한 여성 대상 범죄 사건들을 언급하며 "페미니스트가 되지 않을 수 없다"고 목소리를 높였다.

장 의원은 20일 페이스북에 올린 글에서 "헤어지자고 말했다는 이유로 살해당한 여성들의 참혹한 죽음이 연일 보도되고 있다. 이런 살인은 계속 증가세"라며 이같이 말했다.

장 의원은 지난 17일 30대 남성이 전 여자친구의 이별 통보에 격분해 여성을 흉기로 찌른 후 19층 높이 아파트 베란다 밖으로 던진 사건을 언급하면서 "이별 통보했다고 칼로 찌르고 19층에서 밀어 죽이는 세상에서 여성들이 어떻게 페미니스트가 되지 않을 수 있을까"라고 했다.

이어 해당 사건을 '아파트 살인'이라고 명시한 기사를 공유하면서 "이 범죄의 이름은 '아파트 살인'이 아니라 '교제 살인'이다. 본질을 흐리지 말아달라"고 지적했다.

장 의원은 아울러 "극심한 공포와 고통 속에 생을 마감했을 여성들의 명복을 빌며, 이런 사회를 방치하고 심지어 조장하는 모든 이들에게 분노한다"라며 "페미니즘이 싫습니까? 그럼 여성을 죽이지 말라. 여성의 안전 보장에 앞장서라"라고 강조했다.

강주희 기자 kjh818@asiae.co.kr