민주당 선대위, 이광재·김영주·홍익표 줄사퇴… "더 낮은 자세로 헌신"(종합)

오후 의총에서 선대위 쇄신 방안 논의

[아시아경제 박준이 기자] 더불어민주당이 선거대책위원회 조직 개조에 나서면서 주요 인사들의 선대위 직함 사퇴 행렬이 이어지고 있다.

이재명 더불어민주당 후보 공동선대위원장을 맡은 이광재 민주당 의원은 21일 오전 페이스북을 통해 "새로운 대한민국을 위해, 선대위원장직을 내려놓는다"고 밝혔다.

그는 "강을 건너면 타고 온 배는 불살라야 한다고 말씀드렸다. 근본적인 혁신이 필요한 시기"라며 "정권교체 수준이 아닌 대한민국의 '운명'을 바꾸는 완전히 새로운 정부를 탄생시켜야 한다. 정치의 전면적인 교체가 있어야 한다"고 말했다.

그러면서 이 후보와 지지자들이 함께하는 시민캠프 구성을 제안했다. 이 의원은 "이 후보와 국민 모두가 함께 손을 잡고 광장으로 나가 위대한 대한민국을 만들어가는 여정을 함께 했으면 좋겠다"며 "더 낮은 자세로 더 치열하게 헌신하겠다"고 했다.

앞서 김두관·이탄희 등 일부 의원은 선대위 직함에서 물러나 백의종군하겠다는 뜻을 밝힌 바 있다.

공동선대위원장직을 맡은 김영주 의원도 이날 사퇴 의사를 밝혔다. 김 의원은 페이스북에서 "대통령 선거가 108일밖에 남지 않았는데, 온갖 흑색선전과 거짓이 난무하는 작금의 현실을 보며 굉장히 우려스럽다"며 "원팀으로 선대위를 꾸렸지만 지금처럼 느슨해서는 대선에서 승리할 수 없다"고 강조했다.

정책본부장인 홍익표 의원도 "이 의원, 김 의원의 의견에 뜻을 같이하며 선대위의 직책을 내려놓고 현장에서 직접 만나고 그분들의 목소리를 듣겠다"며 직을 내려놨다.

민주당은 이날 오후 4시부터 긴급 의원총회를 열고 선대위 쇄신안을 논의할 예정이다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr