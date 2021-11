중기부, 지역순환경제 플랫폼 '동네단위 온오프라인 유통망' 시범구축

지역 생산자와 소비자가 동네상점 매개로 도매단계 없이 연결되는 유통구조 실험

[아시아경제 김종화 기자] 중소벤처기업부와 시흥시는 22일 동네단위 로컬유통채널 시범구축 대상지로 선정된 월곶포구에 위치한 '월곶식탁'과 '월곶동책한송이'에서 '소상공인 제품을 우리동네에서'라는 슬로건으로 '동네단위 로컬유통망' 구축 행사를 개최했다.

동네단위 로컬유통망은 '지역 생산자-동네상점(유통 스타트업)-소비자'를 연계해 지역상품의 소싱·유통·판매 구조를 하나로 통합하는 하이퍼로컬(지역밀착형) 개념의 유통·물류 체계다.

지역의 유망 제품을 보유한 소상공인이나 핵심유통 채널로 성장 가능한 동네상점을 대상으로, '생산자-동네상점-소비자'가 참여하는 동네단위(반경 20㎞이내)의 온오프라인 유통망을 구축하는 것이 목표다. 이를 통해 생산자는 동네상점이라는 판로를 확보해 생산에 집중할 수 있게 되고, 동네상점은 재고 부담 없이 고객을 유입할 수 있으며, 소비자들은 신선하고 특색있는 제품을 저렴하게 구매할 수 있게 된다.

음식료품 판매점과 공유주방이 융합된 경험형 마켓인 '월곶식탁'에서는 지역 소상공인 제품을 소비자와 온오프라인으로 연결하는 동네단위 로컬유통망 체험 행사가 이뤄졌다. 권칠승 중기부 장관은 시흥시 주민이 돼 생산자가 온라인 플랫폼에 등록한 포도를 지역화폐인 시루로 구매하고 동네상점인 월곶식탁에서 픽업하는 과정을 시연했다.

'월곶동책한송이'에서는 모종린 연세대 교수, 소상공인, 지역재생 엑셀러레이터, 스타트업 등이 참여해 소상공인 중심의 유통물류 발전 방향과 코로나 이후 동네상권 활성화 방안에 대한 토크콘서트가 진행됐다. 월곶동책한송이는 지역 소상공인과 엑셀레이터가 협업해 폐업한 조개구이집을 서점과 꽃집이 결합된 복합공간으로 재탄생된 카페다.

간담회에 참석한 지역주민은 "지역 소상공인의 좋은 제품을 쉽게 구매할 수 있게 됐다"고 기대했고, 지역 생산자인 훈훈수산 관계자는 "코로나와 유통대기업 때문에 판로 확보에 어려움을 겪었는데 중기부에서 이런 혁신적인 사업을 기획해줘 감사한다"고 전했다.

권 장관은 "대기업유통망과 차별화된 소상공인에게 최적화된 유통망이 필요하다"면서 "이미 구축된 중소유통공동도매물류센터의 물류망과 동네단위 유통망을 연결한다면 소상공인에게 새로운 기회를 제공할 수 있을 것"이라고 말했다. 중기부는 이번 시범사업을 토대로 사업 성과를 분석한 후 내년부터 사업을 확대할 계획이다.

