[아시아경제 이이슬 기자] 배우 황정민이 4년 만에 '리차드3세'로 돌아온다.

샘컴퍼니는 19일 황정민이 내년 1월 서울 예술의전당 CJ토월극장에서 개막하는 연극 '리차드3세'에 출연한다고 밝혔다.

'리차드3세'는 황정민이 2018년 10년만의 무대 복귀작으로 선택해 객석점유율 98%를 기록한 연극으로, 4년 만에 다시 무대에 오르는 것이다.

황정민은 연극에서 굴곡진 인생과 사이코틱한 성격, 콤플렉스에서 비롯된 욕망의 폭주라는 극적인 스토리를 지닌 희대의 악인 리차드3세 역으로 분한다.

연극 '리차드3세'는 내년 1월 11일부터 2월 13일까지 공연되며, 티켓 오픈은 다음달 2일이다.

